Что делают с ВПП?

Много лет покрытие на полосе восстанавливали знакомым автомобилистам «ямочным» ремонтом. В 2018 году тактику скорректировали и асфальт в аэропорту заменили одним большим участком — 450 метров в длину и 30 метров в ширину. Это ровно 1/6 часть ВПП.

До конца мая 2019 года дорожники обновляют точно такой же по размеру участок. В итоге центральная, самая изношенная часть полосы, станет абсолютно новой. В следующие годы свежий асфальт будут укладывать по краям полосы. Полностью покрытие ВПП обновят к 2023 году.

Работы выполняют за счет авиапредприятия «Алтай», которому принадлежит аэропорт. Стоимость проекта в компании не раскрывают.

Замена асфальта на ВПП не мешает аэропорту принимать и отправлять самолеты, подчеркнули на предприятии.

На взлетно-посадочной полосе в Барнауле меняют асфальт. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Что еще нужно сделать в аэропорту?

ВПП барнаульского аэропорта находится в рабочем состоянии и неопасна для самолетов, но ее построили полвека назад и покрытие необходимо обновить. То есть не только заменить асфальт, но и реконструировать основание. В августе 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко просил у президента РФ Владимира Путина на этот проект 4 млрд рублей, но пока регион так и не попал в соответствующую программу.

В феврале 2019 года стало известно, что барнаульский аэропорт хотят модернизировать. Строительство нового терминала и реконструкцию существующего оценивают в 2,4−2,7 млрд рублей. По предварительным данным, на воплощение проекта в жизнь потребуется около 5 лет.