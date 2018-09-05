Эксперт объяснил, зачем в барнаульский аэропорт нужно вложить 4 млрд рублей

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) барнаульского аэропорта находится в рабочем состоянии и неопасна для самолетов, но ее построили полвека назад и покрытие необходимо обновить. Об этом altapress.ru рассказал Дмитрий Коровин, врио замминистра строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края.

31 августа врио губернатора региона Виктор Томенко попросил президента Владимира Путина оказать финансовую помощь, чтобы решить наиболее острые вопросы. В их числе — реконструкция ВПП и перрона барнаульского аэропорта. Работы оцениваются в 4 млрд рублей.

Дмитрий Коровин,

замминистра строительства , транспорта и ЖКХ Алтайского края:

Мы ежегодно вкладываем в поддержание этой инфраструктуры до 20 млн рублей. Она не в аварийном состоянии, угрозы самолетам не несет. Но ВПП отслужила около 50 лет, а у бетона, как известно, есть свой срок службы. Он подошел к концу. Мы не хотим, чтобы со временем полоса разрушилась, поэтому намерены уже сейчас заняться этой темой.

Чиновник отметил, что барнаульский аэропорт на протяжении нескольких лет находится в федеральной программе модернизации транспортной инфраструктуры, но его реконструкцию несколько раз отодвигали. Между тем объект заслуживает внимания: за 10 лет пассажиропоток вырос с 270 тыс. до 530 тыс. пассажиров в год.

Также Дмитрий Коровин сообщил, что ВПП, полоса рулежки и перрон находятся в федеральной собственности. В последний раз масштабные работы в аэропорту проводил «Алтайавтодор» 20 лет назад. Тогда бетонное основание ВПП перекрыли асфальтом и удлинили полосу до 2850 метров.

Попросил деньги на дороги , но не на обход

Еще одна транспортная тема, которую поднял Томенко во время встречи с Путиным — ремонт региональных дорог. Ежегодно краевые власти вкладывают в них до 6 млрд рублей. Врио губератора попросил увеличить эту сумму вдвое. «Я объяснил президенту, что у нас в этом вопросе ситуация необычная. Он выбивается из привычного ряда проблем, которые свойственны любому региону», — отметил Виктор Томенко.

Ремонт трассы в Кытмановском районе. altdor.ru

Дмитрий Коровин,

замминистра строительства , транспорта и ЖКХ Алтайского края:

Речь о том, что в Алтайском крае самая протяженная сеть автомобильных дорог в России. У нас 16,7 тыс. километров региональных и федеральных трасс. При этом 44% населения края живут в сельской местности, и эти люди расселены по территории региона равномерно. Поэтому абсолютно все эти дороги очень важны. Ежегодно мы ремонтируем до 670 км, но этого недостаточно. Мы топчемся на месте: в целом сеть не деградирует, но и не улучшается. Двукратное увеличение финансирования поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

Напомним, в конце августа во время встречи с жителями Калманского района Виктор Томенко сказал, что «дороги, к сожалению, на Алтае убитые». Врио губернатора отметил, что после масштабного ремонта по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2017 и 2018 годах дороги в Барнауле и пригородах стали значительно лучше.

Но эту программу краевым властям нужно было софинансировать из краевого дорожного фонда. Соответственно, на другие региональные дороги денег осталось меньше. «В других территориях появилось еще больше напряжения» — отметил Виктор Томенко.

Интересно, что Виктор Томенко в беседе с Владимиром Путиным не упомянул южный обход Барнаула с третьим мостом через Обь у краевой столицы. Проект дороги подготовили в 2017 году, за него специалистам заплатили 682 млн рублей. Ранее региональные власти говорили, что намерены получить деньги на строительство обхода из фонда, куда идут собранные системой «Платон» средства от водителей большегрузов.