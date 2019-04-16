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Экономика

Власти Алтайского края сохранят контроль над барнаульским аэропортом

Правительство Алтайского края намерено сохранить за собой блокирующий пакет акций «Авиапредприятия Алтай», владеющего аэропортом Барнаула. Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев, комментируя возможный отказ властей от контрольного пакета акций предприятия в ходе реконструкции аэропорта.

Рендеры нового здания аэропорта Барнаула.
Рендеры нового здания аэропорта Барнаула.
Минтранс Алтайского края.

Почему край готов отдать контрольный пакет

Барнаульскому аэропорту требуется реконструкция и новый терминал. В начале февраля 2019 года краевые власти представили проект обновленного аэропорта. Объем предстоящих работ оценивают в 2,4 млрд рублей. По словам Александр Дементьева, сеть «Новапорт», которой принадлежит 48% акций «Авиапредприятия Алтай», готова привлечь эти средства.

При таком сценарии могут измениться доли собственников. Краевые структуры, которым сейчас принадлежат 52% акций, могут лишиться контрольного пакета акций (50%+1). Но они сохранят за собой блокирующий пакет (25%+1), сказал Дементьев. Если инвестиции все же состоятся, аэропорт вырастет в цене — соответственно подорожают и акции краевых властей, подчеркнул он.

Отметим, «Новапорт» давно хотел получить контроль за предприятием, но предыдущее руководство края под руководством Александра Карлина не желало уступать контрольный пакет акций, опасаясь того, что частный инвестор не станет поддерживать мягкую социальную политику и сократит часть работников.

Как хотят реконструировать аэропорт

Предполагается, что в существующем здании разместится международный терминал, а справа (если смотреть со стороны Павловского тракта) пристроят новое здание площадью 8 тыс. кв. метров — для внутренних авиалиний. Директор «Авиапредприятия Алтай» Виталий Архипенко рассказал, что проект реконструкции нужен, потому что аэровокзал не может обеспечить комфорт пассажиров международных линий. Работы займут около 5 лет.

За последние два года пассажиропоток барнаульского аэропорта вырос с 385 тыс. пассажиров до полумиллиона. После реконструкции их число может вырасти на 10%, предполагает Архипенко.

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