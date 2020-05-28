Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 16°C
Экономика

«Новапорт» хочет ускорить выкуп акций аэропорта Барнаула и приступить к новому терминалу

Холдинг «Новапорт» сохраняет планы по выкупу акций аэропорта Барнаула и строительству нового международного терминала, сообщает «Интерфакс».

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Об этом рассказал глава сибирского кластера холдинга Евгений Янкилевич.

«У нас сохраняются планы по инвестициям в строительство нового международного терминала, допэмиссия акций — это один из механизмов инвестирования. Самое главное, что мы по-прежнему готовы инвестировать в строительство нового терминала, несмотря на то, что сейчас падение пассажиропотока», — отметил он.

Речь идет об акциях АО «Авиапредприятие «Алтай», которое управляет аэропортом Барнаула и подконтрольно Алтайскому краю.

Янкилевич подчеркнул, что «как раз сейчас и надо строить, чтобы быть готовым» к пассажиропотоку, который восстановится после пандемии.

В холдинге уже сделали предпроектные работы по терминалу и разработали техническое задание на проектирование.

«Остались только организационные вопросы, которые лежат больше в юридической плоскости: оценка акций. Нам бы очень хотелось, чтобы мы начали уже непосредственно работы по проектированию в этом году», — добавил Янкилевич.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Минтранс Алтайского края.

Ранее глава алтайского минтранса Александр Дементьев также сообщил о том, что продолжается работа по подготовке к оценке акций.

Что касается падения пассажиропотока, то, по его словам, в апреле — мае снижение произошло на 80%.

В эти дни барнаульский аэропорт работает штатно, но «в режиме жесткой экономии». Также министр оценил перспективы возрождения малых аэропортов на Алтае.

Стоит отметить, что те меры, которые приняли для поддержки авиапредприятий в России, предусматривают помощь в первую очередь тем, кто обслуживает более 1 млн пассажиров. Барнаульский аэропорт в эту категорию не входит.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в аэропорту Барнаула построят новый терминал и чего стоит ожидать пассажирам.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость