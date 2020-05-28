«Новапорт» хочет ускорить выкуп акций аэропорта Барнаула и приступить к новому терминалу

Об этом рассказал глава сибирского кластера холдинга Евгений Янкилевич.

«У нас сохраняются планы по инвестициям в строительство нового международного терминала, допэмиссия акций — это один из механизмов инвестирования. Самое главное, что мы по-прежнему готовы инвестировать в строительство нового терминала, несмотря на то, что сейчас падение пассажиропотока», — отметил он.

Речь идет об акциях АО «Авиапредприятие «Алтай», которое управляет аэропортом Барнаула и подконтрольно Алтайскому краю.

Янкилевич подчеркнул, что «как раз сейчас и надо строить, чтобы быть готовым» к пассажиропотоку, который восстановится после пандемии.

В холдинге уже сделали предпроектные работы по терминалу и разработали техническое задание на проектирование.

«Остались только организационные вопросы, которые лежат больше в юридической плоскости: оценка акций. Нам бы очень хотелось, чтобы мы начали уже непосредственно работы по проектированию в этом году», — добавил Янкилевич.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула. Минтранс Алтайского края.

Ранее глава алтайского минтранса Александр Дементьев также сообщил о том, что продолжается работа по подготовке к оценке акций.

Что касается падения пассажиропотока, то, по его словам, в апреле — мае снижение произошло на 80%.

В эти дни барнаульский аэропорт работает штатно, но «в режиме жесткой экономии». Также министр оценил перспективы возрождения малых аэропортов на Алтае.

Стоит отметить, что те меры, которые приняли для поддержки авиапредприятий в России, предусматривают помощь в первую очередь тем, кто обслуживает более 1 млн пассажиров. Барнаульский аэропорт в эту категорию не входит.

Ранее altapress.ru рассказал, когда в аэропорту Барнаула построят новый терминал и чего стоит ожидать пассажирам.