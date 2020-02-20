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Когда в аэропорту Барнаула построят новый терминал и чего стоит ожидать пассажирам

Холдинг «Новапорт» за 3 млрд рублей планирует построить новый терминал в аэропорту Барнаула. Для этой цели компания получит контрольный пакет акций «Авиапредприятия «Алтай». О подробностях масштабного проекта и этапах его реализации 19 февраля сообщили на заседании правительства Алтайского края.

Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Перспективный вариант развития аэропорта Барнаула.
Минтранс Алтайского края.

Почему аэропорту Барнаула нужен новый терминал

Александр Дементьев, министр транспорта региона, отметил, что общая площадь барнаульского аэровокзала — 4,5 тыс. квадратных метров. В час там могут обслуживать немногим более 100 вылетающих пассажиров.

Однако только за последние десять лет за счет увеличения числа авиарейсов и в общем расширения географии полетов пассажиропоток вырос почти в два раза. По итогам 2019 года он составил 530 тыс. человек. В связи с этим возникла потребность увеличить пропускную способность примерно в три раза.

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Что представляет из себя будущий комплекс

Планируется, что площадь нового терминального комплекса для обслуживания внутренних воздушных линий составит 8,5 тыс. квадратных метров. Стоимость возведения такого терминала и оснащение необходимым оборудованием как для пропуска и сортировки багажа, так и обеспечения транспортной безопасности, составит около 3 млрд рублей.

Аэропорт Барнаула.
Аэропорт Барнаула.
Анна Зайкова, altapress.ru

Где возьмут деньги и что сделка даст региону

Владельцами акций «Авиапредприятия «Алтай» являются правительство Алтайского края и компания «Новапорт». Региону принадлежит 52%, а холдингу — 48%.

После подписания договора планируется провести эмиссию — выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 млн рублей выкупит холдинг. Таким образом, доля компании возрастет до 75% (минус одна акция), а Алтайский край сохранит за собой имеющиеся акции, но уменьшит долю в уставном капитале до 25% (плюс одна акция), у региона будет так называемый блокирующий пакет.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

«Он позволит нам вести дальнейшую деятельность и осуществлять контроль за реализацией данного инвестиционного проекта», — отметил министр транспорта региона.

Александр Дементьев добавил, что по расчетам, даже с господдержкой авиапредприятие не может взять на себя серьезную кредитную нагрузку, поэтому заемные деньги получит компания «Новапорт». Терминал будут строить с привлечением этих средств.

Губернатор на заседании правительства фактически согласился с передачей контрольного пакета акций авиапредприятия в частные руки в обмен на реализацию крупного инвестиционного проекта.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Сделку он прокомментировал так.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Я бы все-таки так сформулировал: в результате такой сделки Алтайский край ничего не теряет и пока ничего не приобретает. В случае, если инвестиционный проект реализуется, то мы будем владеть одной четвертью в хорошем предприятии с хорошими перспективами своей последующей финансово-экономической деятельности. Но пока, как 169 тыс. акций у нас было, так они и продолжают оставаться.

Он добавил, что компания станет богаче, на счету появятся дополнительные деньги.

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Александр Комков.

Плюс будут обязательства акционера еще привлечь заемные деньги и превратить их в основные фонды, недвижимость. С одной стороны, это даст возможность обществу, как хозяйствующему субъекту, зарабатывать выручку и прибыль, а своим клиентам, пассажирам, — летать в комфортных, удобных, современных условиях, — заключил Виктор Томенко.

Генеральный директор компании «Новапорт» Сергей Рудаков отметил, что нельзя запроектировать бизнес-процесс, который приведет к «минусу», потому в нем участвует государство и эффективный холдинг.

Когда начнется строительство

По словам Александра Дементьева, проектирование займет около 6−8 месяцев, а строительство с прохождением необходимых согласований, получения разрешений и запуска в работу — порядка двух лет. Министр транспорта региона заявил, что новый объект может быть введен в эксплуатацию весной 2023 года.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В свою очередь Сергей Рудаков добавил, что в случае заключения сделки для реализации этого проекта не нужно ждать ее завершения. Он отметил, что, если проект обойдется в 3 млрд, то проектирование будет стоит около 170 млн рублей. А первый аванс в течение 3,5 месяцев составит 8 или 10 млн рублей.

Если мы с вами понимаем, что готовы и понимаем, какой нужен терминал, то не нужно ждать завершения сделки. В этом случае при любых обстоятельствах к сезону 2023 года успеваем совершенно спокойно, — заявил Сергей Рудаков.

Он отметил, что также возможно провести общественное обсуждение проекта.

Барнаульский аэропорт.
Барнаульский аэропорт.
Анна Зайкова

Что еще планируют сделать в будущем

Строительство нового терминала — первый этап. Министр транспорта Алтайского края сообщил, что в дальнейшем возможна реконструкция существующего аэровокзала.

Напомним, ранее altapress.ru писал, что 8 февраля 2019 года в барнаульском аэропорту представили два варианта реконструкции здания аэровокзала.

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