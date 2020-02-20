Когда в аэропорту Барнаула построят новый терминал и чего стоит ожидать пассажирам

Холдинг «Новапорт» за 3 млрд рублей планирует построить новый терминал в аэропорту Барнаула. Для этой цели компания получит контрольный пакет акций «Авиапредприятия «Алтай». О подробностях масштабного проекта и этапах его реализации 19 февраля сообщили на заседании правительства Алтайского края.

Почему аэропорту Барнаула нужен новый терминал

Александр Дементьев, министр транспорта региона, отметил, что общая площадь барнаульского аэровокзала — 4,5 тыс. квадратных метров. В час там могут обслуживать немногим более 100 вылетающих пассажиров.

Однако только за последние десять лет за счет увеличения числа авиарейсов и в общем расширения географии полетов пассажиропоток вырос почти в два раза. По итогам 2019 года он составил 530 тыс. человек. В связи с этим возникла потребность увеличить пропускную способность примерно в три раза.

Споттинг в барнаульском аэропорту. Алексей Мартышкин

Что представляет из себя будущий комплекс

Планируется, что площадь нового терминального комплекса для обслуживания внутренних воздушных линий составит 8,5 тыс. квадратных метров. Стоимость возведения такого терминала и оснащение необходимым оборудованием как для пропуска и сортировки багажа, так и обеспечения транспортной безопасности, составит около 3 млрд рублей.

Аэропорт Барнаула. Анна Зайкова , altapress.ru

Где возьмут деньги и что сделка даст региону

Владельцами акций «Авиапредприятия «Алтай» являются правительство Алтайского края и компания «Новапорт». Региону принадлежит 52%, а холдингу — 48%.

После подписания договора планируется провести эмиссию — выпустить дополнительные акции, которые примерно за 600 млн рублей выкупит холдинг. Таким образом, доля компании возрастет до 75% (минус одна акция), а Алтайский край сохранит за собой имеющиеся акции, но уменьшит долю в уставном капитале до 25% (плюс одна акция), у региона будет так называемый блокирующий пакет.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

«Он позволит нам вести дальнейшую деятельность и осуществлять контроль за реализацией данного инвестиционного проекта», — отметил министр транспорта региона.

Александр Дементьев добавил, что по расчетам, даже с господдержкой авиапредприятие не может взять на себя серьезную кредитную нагрузку, поэтому заемные деньги получит компания «Новапорт». Терминал будут строить с привлечением этих средств.

Губернатор на заседании правительства фактически согласился с передачей контрольного пакета акций авиапредприятия в частные руки в обмен на реализацию крупного инвестиционного проекта.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Сделку он прокомментировал так.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я бы все-таки так сформулировал: в результате такой сделки Алтайский край ничего не теряет и пока ничего не приобретает. В случае, если инвестиционный проект реализуется, то мы будем владеть одной четвертью в хорошем предприятии с хорошими перспективами своей последующей финансово-экономической деятельности. Но пока, как 169 тыс. акций у нас было, так они и продолжают оставаться.

Он добавил, что компания станет богаче, на счету появятся дополнительные деньги.

Споттинг в барнаульском аэропорту. Александр Комков.

Плюс будут обязательства акционера еще привлечь заемные деньги и превратить их в основные фонды, недвижимость. С одной стороны, это даст возможность обществу, как хозяйствующему субъекту, зарабатывать выручку и прибыль, а своим клиентам, пассажирам, — летать в комфортных, удобных, современных условиях, — заключил Виктор Томенко.

Генеральный директор компании «Новапорт» Сергей Рудаков отметил, что нельзя запроектировать бизнес-процесс, который приведет к «минусу», потому в нем участвует государство и эффективный холдинг.

Когда начнется строительство

По словам Александра Дементьева, проектирование займет около 6−8 месяцев, а строительство с прохождением необходимых согласований, получения разрешений и запуска в работу — порядка двух лет. Министр транспорта региона заявил, что новый объект может быть введен в эксплуатацию весной 2023 года.

В аэропорту Барнаула. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В свою очередь Сергей Рудаков добавил, что в случае заключения сделки для реализации этого проекта не нужно ждать ее завершения. Он отметил, что, если проект обойдется в 3 млрд, то проектирование будет стоит около 170 млн рублей. А первый аванс в течение 3,5 месяцев составит 8 или 10 млн рублей.

Если мы с вами понимаем, что готовы и понимаем, какой нужен терминал, то не нужно ждать завершения сделки. В этом случае при любых обстоятельствах к сезону 2023 года успеваем совершенно спокойно, — заявил Сергей Рудаков.

Он отметил, что также возможно провести общественное обсуждение проекта.

Барнаульский аэропорт. Анна Зайкова

Что еще планируют сделать в будущем

Строительство нового терминала — первый этап. Министр транспорта Алтайского края сообщил, что в дальнейшем возможна реконструкция существующего аэровокзала.

Напомним, ранее altapress.ru писал, что 8 февраля 2019 года в барнаульском аэропорту представили два варианта реконструкции здания аэровокзала.