Бийский оборонный завод избавляется от акций законсервированного аэропорта

В середине октября состоятся торги, на которых будут продавать акции АО «Бийский аэропорт». Речь идет о пакете, который находится в собственности у «Сибприбормаш», пишет «Коммерсант».

Стоимость 70,1 тысячи акций (1,0022% уставного капитала) составляет 272,8 тысяч рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, крупнейшие владельцы аэропорта — «АТИ маркет» (28,6%), «Дельта плюс» (23,5%) и «Железобетон им. В. М. Мозырского» (15,8%).

Как писал altapress.ru, бийский аэропорт законсервирован и охраняется. Чтобы его запустить, нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, говорил министр транспорта края Александр Дементьев.

Есть надежда на то, что аэропорт пригодится при развитии малой авиации. На федеральном уровне эту тему обсуждают, но конкретных программ, в которых мог бы поучаствовать Алтайский край, пока нет, говорил министр.

Аэропорт Бийска не принимает регулярные авиарейсы с 2009 года.