Министр транспорта рассказал, что будет с бийскими трамваями и аэропортом

Как следует из слов Дементьева, имущество управления, в том числе подвижной состав, переведут из старого МУПа в новый. Также мэрия наукограда пытается получить списанные трамваи из Москвы. Министр добавил, что перед властями стоит задача сохранить электротранспорт в Бийске.
Депутат АКЗС Олега Кравченко сообщил, что на предприятии уже сократили около 100 из 600 работников. Напомним, «Трамвайное управление» банкротят с декабря 2018 года по инициативе налоговой службы. Транспортное предприятие задолжало фискалам более 80 млн рублей.
Также депутаты спросили Александра Дементьева о судьбе еще одного предприятия в наукограде — бийского аэропорта. Министр сообщил, что объект законсервирован и охраняется. Чтобы его запустить, нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, а это очень дорого (например, для барнаульского аэропорта такие работы оцениваются в 4 млрд рублей).
Восстановить аэропорт для больших самолетов вряд ли получится: бийский аэропорт едва ли сможет перетянуть на себя пассажиропоток горно-алтайского, сказал министр. Он добавил, что есть надежда на то, что он пригодится при развитии малой авиации. На федеральном уровне эту тему обсуждают, но конкретных программ, в которых мог бы поучаствовать Алтайский край, пока нет.