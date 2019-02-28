Министр транспорта рассказал, что будет с бийскими трамваями и аэропортом

Администрация Бийска создает новое муниципальное предприятие, которое заменит банкротящееся «Трамвайное управление». Об этом рассказал министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев на правительственном часе. Там же он прокомментировал судьбу аэропорта наукограда.

Как следует из слов Дементьева, имущество управления, в том числе подвижной состав, переведут из старого МУПа в новый. Также мэрия наукограда пытается получить списанные трамваи из Москвы. Министр добавил, что перед властями стоит задача сохранить электротранспорт в Бийске.

Депутат АКЗС Олега Кравченко сообщил, что на предприятии уже сократили около 100 из 600 работников. Напомним, «Трамвайное управление» банкротят с декабря 2018 года по инициативе налоговой службы. Транспортное предприятие задолжало фискалам более 80 млн рублей.

Также депутаты спросили Александра Дементьева о судьбе еще одного предприятия в наукограде — бийского аэропорта. Министр сообщил, что объект законсервирован и охраняется. Чтобы его запустить, нужно реконструировать взлетно-посадочную полосу, а это очень дорого (например, для барнаульского аэропорта такие работы оцениваются в 4 млрд рублей).

Бийский аэропорт. Олег Богданов

Восстановить аэропорт для больших самолетов вряд ли получится: бийский аэропорт едва ли сможет перетянуть на себя пассажиропоток горно-алтайского, сказал министр. Он добавил, что есть надежда на то, что он пригодится при развитии малой авиации. На федеральном уровне эту тему обсуждают, но конкретных программ, в которых мог бы поучаствовать Алтайский край, пока нет.