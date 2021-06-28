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Экономика

Пекари предупредили о подорожании хлеба

Российские предприятия недовольны разрабатываемым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.

Хлеб.
Хлеб.
unsplash.com

Финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 млрд рублей. Это непременно отразится на ценах продукции, предупредили в Российском союзе пекарей (РСП).

«В новом ГОСТе термин „хлебопекарная продукция“ трактуется широко, как „продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты“. Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет», — цитирует «Коммерсант» представителей РСП.

В союзе опасаются, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10%.

Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку на уровне 22,4 млрд рублей, пишет ura.ru. Он уверен, что это «повлияет на рост цен на хлеб».

Ранее о возможном росте цен на хлеб в России предупредили аграрии.

Алтайпищепром объявлял о приеме заявок на так называемые «хлебомучные» субсидии — это деньги, которые государство готово выделить мукомолам и хлебопекам, чтобы компенсировать их затраты в связи с ростом цен на зерно. Главная цель — остановить подорожание хлеба в стране, длящиеся с осени 2020 года.

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