Пекари предупредили о подорожании хлеба

Финансовая нагрузка производителей может вырасти на 22 млрд рублей. Это непременно отразится на ценах продукции, предупредили в Российском союзе пекарей (РСП).

«В новом ГОСТе термин „хлебопекарная продукция“ трактуется широко, как „продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты“. Однако в Налоговом кодексе РФ такого определения нет», — цитирует «Коммерсант» представителей РСП.

В союзе опасаются, что из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в 10%.

Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку на уровне 22,4 млрд рублей, пишет ura.ru. Он уверен, что это «повлияет на рост цен на хлеб».

Ранее о возможном росте цен на хлеб в России предупредили аграрии.

Алтайпищепром объявлял о приеме заявок на так называемые «хлебомучные» субсидии — это деньги, которые государство готово выделить мукомолам и хлебопекам, чтобы компенсировать их затраты в связи с ростом цен на зерно. Главная цель — остановить подорожание хлеба в стране, длящиеся с осени 2020 года.

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