Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Такое постановление подписал Владимир Путин, оно было опубликовано в Социальном фоне России.

Таким образом, стало известно какие категории утвердило Правительство РФ для возможности без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи.

В список попали:

члены многодетных семей старше 18 лет;

пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий;

члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Они смогут воспользоваться льготой с 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минфин пропагандирует новый способ увеличить пенсию с доплатой от государства.

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