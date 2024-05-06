Пенсионерам отменят комиссию при оплате услуг ЖКХ

Таким образом, стало известно какие категории утвердило Правительство РФ для возможности без банковской комиссии оплачивать коммунальные услуги и пени за просроченные платежи.
В список попали:
- члены многодетных семей старше 18 лет;
- пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий;
- члены семей погибших или умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Они смогут воспользоваться льготой с 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Минфин пропагандирует новый способ увеличить пенсию с доплатой от государства.
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