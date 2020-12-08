Пенсионеры отдадут свои долги чуть позже: отсрочку рассмотрят в Госдуме

В Госдуме рассмотрят во втором чтении законопроект, продлевающий отсрочку по выплате долгов пенсионеров, пишет « Парламентская газета ».

Продлевают рассрочку по платежам в отношении тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании вынесены до 1 мая 2021 года.

«Тогда как по закону, вступившему силу в июле этого года, до 1 октября 2020 года», — отмечает издание.

Рассрочку по кредитному долгу для пенсионеров, не имеющих иных источников дохода кроме пенсии (в размере менее двух МРОТ), предоставят сроком не более, чем на два года и не позднее, чем до июля 2022 года.

Предлагают продлить до 1 июля 2021 года (было — до 31 декабря 2020 года) действие запрета приставам осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество граждан-должников, за исключением принадлежащего им транспорта.

«Законопроект коснется почти 2 млн российских пенсионеров», — отметил один их авторов инициативы, депутат Александр Хинштейн.

Ранее в Госдуме опровергли начало массовых проверок пенсионеров, чтобы отнять у них «излишки».