Пенсию любого россиянина должны индексировать, заявила омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в рамках ВЭФ заявила — все пенсии должны индексироваться, сообщает РИА Новости .

«Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает человек или нет», — сказала Москалькова.

Ранее отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии предложил Минтруд.

Ущемленные

Проблемы накапливаются с каждым годом, пенсионная система становится все более разбалансированной.

По мнению доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, начать надо с очевидных вещей: «Тут три пункта, как минимум. Во-первых, проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Им власти говорят так: сейчас мы вам не индексируем, но потом вернем».