Пенсию любого россиянина должны индексировать, заявила омбудсмен

«Я и мои коллеги неоднократно поднимали этот вопрос в докладах, представляли наши рекомендации в органах государственной власти, доклад представляли президенту и считали справедливым, когда все пенсионеры буду в одинаковых условиях. Пенсия должна индексироваться независимо от того, работает человек или нет», — сказала Москалькова.
Ранее отложить переход на новый порядок расчета накопительной пенсии предложил Минтруд.
Ущемленные
Проблемы накапливаются с каждым годом, пенсионная система становится все более разбалансированной.
По мнению доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, начать надо с очевидных вещей: «Тут три пункта, как минимум. Во-первых, проиндексировать выплаты работающим пенсионерам. Им власти говорят так: сейчас мы вам не индексируем, но потом вернем».
«Работающие пенсионеры — самая ущемленная категория граждан. Это стало особенно очевидно во время пандемии коронавируса. Эти люди вынуждены были ходить на работу. При этом их пенсия с каждым годом все больше отстает от пенсии неработающих», — говорила она.