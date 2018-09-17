В шести барнаульских маршрутках введут нерегулируемые тарифы на проезд

Регулируемые маршруты финансируют из городского или краевого бюджетов, и стоимость проезда устанавливают власти. На маршрутах без финансирования администрация не сможет регулировать цены на проезд.
Сергей Щукин,
заместитель председателя комитета по транспорту и связи Барнаула:
По этим маршрутам закончились договоры. В соответствии с ФЗ № 220 («Об организации регулярных перевозок»)они должны перейти на нерегулируемые тарифы, так как не получают субсидии из бюджета города. Если бы они получали субсидии, то по окончании действующих договоров они бы остались на регулируемых тарифах, и по ним бы проводили торги в соответствии с ФЗ № 44 («О госзакупках»).
Заявки принимают с 17 сентября по 12 октября. Конкурсную документацию можно посмотреть на странице комитета официального сайте Барнаула.
Комиссия намерена учитывать опыт участника конкурса в осуществлении регулярных перевозок, состояние автопарка, количество ДТП по вине перевозчика. Подведение результатов открытого конкурса запланировано на 1 ноября.
Ранее на нерегулируемые тарифы в Барнауле перешли маршруты № 6, 32, 34, 47, 65, 76, 117, 120.