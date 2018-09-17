В шести барнаульских маршрутках введут нерегулируемые тарифы на проезд

Регулируемые маршруты финансируют из городского или краевого бюджетов, и стоимость проезда устанавливают власти. На маршрутах без финансирования администрация не сможет регулировать цены на проезд.

По этим маршрутам закончились договоры. В соответствии с ФЗ № 220 («Об организации регулярных перевозок»)они должны перейти на нерегулируемые тарифы, так как не получают субсидии из бюджета города. Если бы они получали субсидии, то по окончании действующих договоров они бы остались на регулируемых тарифах, и по ним бы проводили торги в соответствии с ФЗ № 44 («О госзакупках»).