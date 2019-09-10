«Перстни протеста»: ювелиры выпустили украшения с гравировкой «Мосгордума»

Российская ювелирная студия Bendes заработала более 9 млн рублей на перстнях с гравировкой «Мосгордума», сообщает Forbes .

Идея возникла после событий вокруг не допущенных к выборам оппозиционных кандидатов, признался основатель бренда Константин Кытин.

«Протестных» перстней на всех может не хватить: коллекция лимитированная — всего 45 штук <по количеству депутатов в Мосгордуме>.

Студия Bendes начала продажу перстней 2 сентября, и за неделю разошлось 25 штук: 10 золотых и 15 серебряных.

Менее чем за неделю предпринимателю, по его словам, удалось собрать более 100 заявок на покупку перстней. Еще несколько человек внесли предоплату, отмечает предприниматель.

Золотое украшают бриллианты, по бокам два серебряных двуглавых орла, в центре рубин в семь карат, вокруг которого красуется надпись «Московская городская дума — 2019».

Стоит такое сокровище 777 тыс. рублей <по аналогии с «блатными» автомобильными номерами госслужащих>, пишет bfm.ru. Предприниматель не отрицает, что в идее есть «элемент стеба», но при этом подчеркивает, что «не хотел никого обижать».

Серебряный вариант — это увесистая мужская печатка без камней, но с той же гравировкой. Это украшение имеет куда более доступную для честного депутата цену — 40 тысяч рублей.

Купили ли эти перстни только что избранные депутаты Мосгордумы, владелец бренда говорить не стал, но заметил, что покупают «политические» украшения в основном женщины — в подарок мужьям. Такое «дорого-богато» не то что не стыдно носить, а возможно, даже модно.

Прибыль

По подсчетам Forbes, из 9 млн рублей дохода от коллекции 2 млн — чистая прибыль бренда. Плюс хайп в Instagram: под постом о продаже перстней огромное количество комментариев, что традиционно повышает рейтинг интернет-магазина и привлекает новых подписчиков.

На популярность бренда не повлияло и то, что значительная часть комментариев негативные: «Это уже не смешно» или «Вы потеряли клиента». Кытин заметил, что отписок практически не было. Сейчас на официальной странице почти 300 тысяч подписчиков.

Мнение депутата

Депутаты, чей образ вдохновил ювелира, юмора не поняли. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров считает, что вряд ли кто-то из его коллег готов так посмеяться над собой.

Между тем дизайнеры бренда Epic Jewellery предлагают стакан из серебра и хрусталя с семечками из платины — можно дарить аполитичным знакомым.

Ранеt российские ювелиры выпустили смартфоны к 100-летию ФСБ с золотым портретом «железного Феликса» и телефон с портретом Путина из золота и рубинов почти за 2 млн рублей.