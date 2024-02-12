Первые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда» подвели на «СибКомплекте».

Совещание по итогам трех месяцев реализации национального проекта «Производительность труда» подвели на предприятии ООО «СибКомплект». В мероприятии приняли участие представители компании, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), Министерства экономического развития Алтайского края и Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий («АЛТЭК»).

На старте совещания генеральный директор предприятия Сергей Полозов и технический директор Михаил Малиновский торжественно открыли новый цех, в котором были созданы улучшенные условия труда для повышения производительности изготавливаемого оборудования.

А результаты работы по нацпроекту были презентованы директором по развитию Еленой Моргуль и директором по производству, руководителем направления «Оптимизации продуктовых потоков» Алексеем Павлухиным.

Так, Елена Моргуль рассказала о проведении процесса картирования, построении карт потока создания ценностей текущего, идеального и целевого состояния, диаграммы спагетти по перемещениям материального потока, работе по организации «эталонного участка», внедрении производственного анализа и выявленных проблемах в результате диагностики пилотного потока.

Также она рассказала о работе в рамках развития коммуникаций, проведению обучения персонала и подготовки инструкторов по бережливому производству на предприятии. Кроме того, ей был презентован план мероприятий по достижению целевого состояния потока, к которому должны будут прийти в последующие три месяца.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов поблагодарил предприятие за оказанное доверие и гостеприимство.

Также замминистра обратил внимание на то, как компания начала меняться по прошествии трёх месяцев работы в рамках нацпроекта в лучшую сторону в плане культуры производства и расширении площадей.

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер акцентировал внимание на важность вступления компании в национальный проект «Производительность труда», поздравил с первыми результатами и пожелал удачи в работе для достижения поставленных целей в проекте.

Алексей Павлухин в продолжение провел экскурсию на Эталонный участок для ознакомления с результатами.

На следующей фазе нам предстоит стандартизировать процессы и сформировать устойчивое выполнение действий с целью минимизации и устранения потерь, — отметил генеральный директор предприятия Сергей Полозов.

Также на совещании были отмечены и награждены дипломами и ценными призами 14 активных сотрудников.

Напомним, компания «СибКомплект» с 2005 года производит промышленное электротехническое оборудование, является участником национального проекта «Производительность труда» с октября 2023 года, а также резидентом кластера «АЛТЭК».

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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