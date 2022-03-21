Первый зампред Центробанка покидает свой пост после неудачного высказывания по поводу пенсий

Об уходе Швецова стало известно еще в январе, об этом писал РБК.
Отмечается, что карьеру экс-зампред продолжит в другом месте.
«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора, <…> внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно», — оценила работу Швецова глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина также отметила, что Швецов курировал такие важные направления, как защита прав потребителей, финансовая доступность и финграмотность, успешно запускал новые проекты и направления работы, системно выстраивал их работу.
СМИ отмечают, что бывший зампред отличался своими острыми утверждениями. В частности, два источника РБК связали его уход высказываниями о пенсионерах и публичной критикой его слов.
Так, в сентябре 2021 года Швецов, говоря о накоплениях, заявил, что помогать действующим пенсионерам «уже довольно поздно».
«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм», — отмечал он.
За его высказывания пришлось извиняться самой Набиуллиной. Она назвала выбранные Швецовым формулировки «крайне неудачными».
«Было видно, что это происходит: после того как Швецов неудачно высказался по поводу пенсий, он фактически перестал выступать», — отметил взаимосвязь инсайдер СМИ.
Швецова на должности первого заместителя заменил Владимир Чистюхин.