Первый зампред Центробанка покидает свой пост после неудачного высказывания по поводу пенсий

21 марта первый зампред Центробанка Сергей Швецов покидает свой пост после 11 лет работы. В Банке России он работал с 1993 года.

Об уходе Швецова стало известно еще в январе, об этом писал РБК.

Отмечается, что карьеру экс-зампред продолжит в другом месте.

«Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора, <…> внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно», — оценила работу Швецова глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина также отметила, что Швецов курировал такие важные направления, как защита прав потребителей, финансовая доступность и финграмотность, успешно запускал новые проекты и направления работы, системно выстраивал их работу.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

СМИ отмечают, что бывший зампред отличался своими острыми утверждениями. В частности, два источника РБК связали его уход высказываниями о пенсионерах и публичной критикой его слов.

Так, в сентябре 2021 года Швецов, говоря о накоплениях, заявил, что помогать действующим пенсионерам «уже довольно поздно».

«Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм», — отмечал он.

За его высказывания пришлось извиняться самой Набиуллиной. Она назвала выбранные Швецовым формулировки «крайне неудачными».

«Было видно, что это происходит: после того как Швецов неудачно высказался по поводу пенсий, он фактически перестал выступать», — отметил взаимосвязь инсайдер СМИ.

Швецова на должности первого заместителя заменил Владимир Чистюхин.