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Экономика

Песков объяснил неудачи в борьбе с бедностью

Борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом руководства страны», а неудачи в ней объясняются «различными факторами», которые мешают работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По его словам, тема борьбы с бедностью фигурирует во всех национальных планах развития.

Песков подчеркнул — работа продолжится самым серьезным образом, «никто не собирается опускать руки». В предстоящем послании глава государства тоже с большой долей вероятности будет говорить о бедности. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет о борьбе именно с бедностью, а не с нищетой, пишет Lenta.ru.

Китайское чудо

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном результатам Китая в борьбе с бедностью, объявил о полной победе над нищетой. Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году.

С такими достижениями Китай создал еще одно «чудо», которое «войдет в историю», отметил председатель КНР.

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