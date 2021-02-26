Песков объяснил неудачи в борьбе с бедностью

Борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом руководства страны», а неудачи в ней объясняются «различными факторами», которые мешают работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет « Интерфакс ».

По его словам, тема борьбы с бедностью фигурирует во всех национальных планах развития.

Песков подчеркнул — работа продолжится самым серьезным образом, «никто не собирается опускать руки». В предстоящем послании глава государства тоже с большой долей вероятности будет говорить о бедности. При этом пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет о борьбе именно с бедностью, а не с нищетой, пишет Lenta.ru.

Китайское чудо

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин на собрании, посвященном результатам Китая в борьбе с бедностью, объявил о полной победе над нищетой. Впервые Си Цзиньпин заявил об идее целевой борьбы с бедностью в 2013 году.

С такими достижениями Китай создал еще одно «чудо», которое «войдет в историю», отметил председатель КНР.