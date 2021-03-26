Песков прокомментировал «лихорадку» рубля

Один из журналистов сказал, что «лихорадит рынок рубля и российского долга».
«Я не соглашусь со словом „лихорадит“. Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит», — заявил Песков.
Также Песков заявил, что Кремль не в курсе мастшабов и сроков новых американских санкций, пишет polit.ru.
«Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне», — аргументировал Песков.
В сентябре 2020-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвал курса рубля. По его словам, определенная волатильность национальной валюты наблюдалась и раньше.
Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил тогда Песков.