Песков прокомментировал «лихорадку» рубля

В Кремле не согласились с утверждениями о том, что курс рубля «лихорадит» в преддверии новых санкций по отношению к России со стороны США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Один из журналистов сказал, что «лихорадит рынок рубля и российского долга».

«Я не соглашусь со словом „лихорадит“. Ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, волатильность с амплитудой чуть выше обычного — может быть, но ничего не лихорадит», — заявил Песков.

Также Песков заявил, что Кремль не в курсе мастшабов и сроков новых американских санкций, пишет polit.ru.

«Что касается непрекращающихся санкций, то это нужно спрашивать в Вашингтоне», — аргументировал Песков.

В сентябре 2020-го пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвал курса рубля. По его словам, определенная волатильность национальной валюты наблюдалась и раньше.

Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил тогда Песков.