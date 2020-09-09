В Кремле прокомментировали резкий обвал национальной валюты

«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заявил официальный представитель Кремля.
Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил Песков.
Пик обвала
Курс рубля резко обвалился к основным валютам в первую неделю сентября. 7 сентября обвал достиг пика.
В ходе торгов на Московской бирже евро стоил 90 рублей впервые с 2016 года, доллар превысил отметку в 76 рублей.
9 сентября курс европейской валюты составлял 89,24 рубля, американской — 75,87 рубля.
Мнение эксперта
«Подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.
Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отметил, что дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты. И это отразится на благосостоянии граждан.