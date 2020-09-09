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Экономика

В Кремле прокомментировали резкий обвал национальной валюты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвал курса рубля. По его словам, определенная волатильность национальной валюты наблюдалась и раньше, сообщает «Интерфакс».

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заявил официальный представитель Кремля.

Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил Песков.

Пик обвала

Курс рубля резко обвалился к основным валютам в первую неделю сентября. 7 сентября обвал достиг пика.

В ходе торгов на Московской бирже евро стоил 90 рублей впервые с 2016 года, доллар превысил отметку в 76 рублей.

9 сентября курс европейской валюты составлял 89,24 рубля, американской — 75,87 рубля.

Мнение эксперта

«Подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России», — считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.

Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отметил, что дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты. И это отразится на благосостоянии граждан.

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