Песков удивился данным Росстата о том, что россиянам не хватает денег на обувь

В Кремле не понимают, откуда у Росстата взялась информация о нехватке денег у россиян на обувь. Власти хотели бы разъяснений на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что около трети российских семей не имеют денег на приобретение обуви по сезону.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Медведев распорядился до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян.

Непосильные траты для россиян

По информации Росстата, 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».

Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей. У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%. Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств. Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.