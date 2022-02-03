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Экономика

Песков заявил, что у России есть план на случай запрета по банковским операциям в долларах

У России есть планы на случай введения США запрета проводить некоторые операции в долларах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Планы есть, планы по хеджированию рисков и по минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — цитирует ТАСС заявление представителя Кремля.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены заявлениями США, однако призывают Вашингтон отказаться от провокационных действий и от нагнетания напряженности на европейском континенте.

«Соединенные Штаты сохраняют свою непредсказуемость на международном уровне в этом плане», — сказал пресс-секретарь президента.

По данным Bloomberg, США и Евросоюз разработали план антироссийских санкций, подразумевающих запрет крупнейшим российским банкам проводить некоторые межбанковские операции в долларах, пишет bfm.ru.

Рестрикции могут быть введены в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее сообщалось, что беспрецедентные санкции против России согласились ввести лидеры стран НАТО.

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