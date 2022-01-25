Беспрецедентные санкции против РФ согласились ввести лидеры стран НАТО

Лидеры стран НАТО одобрили беспрецедентный пакет санкций в отношении РФ в случае ее вторжения на Украину, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, передает ТАСС .

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — отмечается в заявлении.

В ходе встречи было заявлено о важности единой международной позиции в отношении РФ и той агрессии, которую, по мнению лидеров НАТО, она проявляет.

Дипломатия остается основным приоритетом в этой ситуации, — говорится в коммюнике.

Британский премьер напомнил о помощи, которую Великобритания оказала Украине по линии обороны. Речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации у границ Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте Путина давно забрал бы Украину и навел там порядок.