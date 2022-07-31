31 июля
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Экономика

Певец Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks

Певец и предприниматель Тимати выкупил все российские активы американской сети кофеен Starbucks, пишут РИА «Новости».

Тимати в клипе "Помнишь", посвященном Ратмиру Шишкову
Тимати в клипе "Помнишь", посвященном Ратмиру Шишкову
Скрин с видео

Совладельцем кофеен стал ресторатор Антон Пинский.

Сейчас для кофеен придумывают новое название.

«Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — рассказал Тимати в своих соцсетях.

Первая точка кофейни под новым названием откроется уже в августе.

Starbucks открылся в Москве в 2007 году. Компания приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года.

Ранее российскую сеть McDonald’s выкупил новокузнецкий бизнесмен Александр Говор. Ресторан переименовали во «Вкусно и точка».

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