Певец Тимати выкупил сеть кофеен Starbucks

Совладельцем кофеен стал ресторатор Антон Пинский.
Сейчас для кофеен придумывают новое название.
«Теперь официально — все активы приобретены и находятся под нашим с Антоном Пинским трепетным руководством», — рассказал Тимати в своих соцсетях.
Первая точка кофейни под новым названием откроется уже в августе.
Starbucks открылся в Москве в 2007 году. Компания приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года.
Ранее российскую сеть McDonald’s выкупил новокузнецкий бизнесмен Александр Говор. Ресторан переименовали во «Вкусно и точка».