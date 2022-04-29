Пик инфляции Набиуллина спрогнозировала на конец 2022 года

Соответствующее заявление Набиуллина сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
«В целом за этот год потребительские цены, по нашему прогнозу, вырастут на 18−23 процента, но это включает в себя уже произошедшее резкое увеличение цен с конца февраля и особенно сильное — в марте», — подчеркнула она.
Говоря о курсе рубля, который упал после начала спецоперации на Украине, Набиуллина отметила, что он уже вернулся к уровню середины февраля, а риски для финансовой стабильности снизились.
Валовый внутренний продукт (ВВП), добавила глава ЦБ, в 2022 году снизится на 8−10%, причем нижняя точка спада придется на IV квартал. К этому приведет разрыв устоявшихся экономических связей.
Ранее Центробанк неожиданно понизил ключевую ставку с 17% до 14%.