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Экономика

Пик годовой инфляции пройден — уверены в Минэкономразвития

В марте годовая инфляция достигла пика и с апреля будет замедляться, прогнозирует Минэкономразвития в докладе «Картина инфляции».

Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Ключевая ставка сдерживает лишний спрос и инфляцию.
Анна Зайкова

За март цены выросли на 0,3% после 0,4% в феврале, сообщил Росстат, в годовом выражении — на фоне низкой базы прошлого года — инфляция ускорилась до 5,3% с 5,2% соответственно. Базовая инфляция, которая не учитывает рост цен на овощи и фрукты, а также тарифов, в годовом выражении составила 4,6%.

В Минэкономразвития считают, что замедление месячной инфляции означает — влияние повышения НДС на рост цен исчерпано, пишут «Ведомости».

В апреле, по расчетам, месячный рост цен сохранится на уровне 0,3%, годовой при этом замедлится до 5,1−5,2%. К концу года при стабильном курсе рубля инфляция составит 4,3%, прогнозирует ведомство.

Мнение эксперта

Нормальная месячная инфляция в апреле — без эффекта НДС — составляет 0,3−0,4%, поэтому годовая может ускориться до 5,3−5,4%, скептичен главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Прогноз Центробанка

Центробанк более осторожен в своих прогнозах инфляции, чем Минэкономразвития, хотя также их снизил. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в марте оценила весенний пик инфляции приблизительно в 5,5% — ниже изначального прогноза 5,5−6%.

А прогноз на конец года ЦБ снизил до 4,7−5,2% с 5−5,5%.

Сам ЦБ прогнозирует возврат годовой инфляции к 4% в 2020 году.

В связи со снижением роста цен в Центробанке ожидают и постепенную стабилизацию ставки по ипотеке. По словам Набиуллиной, ЦБ уже работает над введением ипотечных каникул, которые позволят сделать жилищное кредитование более привлекательным для населения.

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