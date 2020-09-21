Пике российской нацвалюты: евро взлетел выше 90 рублей

В то же время курс доллара поднялся выше 76 рублей. За европейскую валюту столько в последний раз давали 8 сентября, за американскую — 9 сентября.
Российский рынок акций открылся также снижением биржевых индексов, пишет News.ru. По состоянию на 10:00 индекс МосБиржи опустился на 0,19%, до 2946,18 пункта, а индекс РТС — на 0,27%, до 1225,32 пункта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на обвал курса рубля. По его словам, определенная волатильность национальной валюты наблюдалась и раньше.
«Чаще всего, практически всегда рубль потом откатывался назад, я имею в виду рубль потом уже рос, подрастал обратно», — заявил официальный представитель Кремля.
Мониторинг ситуации с национальной валютой ведется ежедневно, заверил Песков.
Пик обвала
Курс рубля резко обвалился к основным валютам в первую неделю сентября. 7 сентября обвал достиг пика.
В ходе торгов на Московской бирже евро стоил 90 рублей впервые с 2016 года, доллар превысил отметку в 76 рублей.
9 сентября курс европейской валюты составлял 89,24 рубля, американской — 75,87 рубля.