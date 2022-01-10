«Пишите хоть Папе римскому»: фирма из Барнаула заявила о волоките по делу бизнесмена с влиятельным родственником

Топ-менеджеры барнаульской компании «Нефтебаза» много месяцев пытаются добиться от полиции расследования уголовного дела о самоуправстве, в котором фигурирует рубцовский бизнесмен Сергей Зобнев. Дело возбуждено — но по факту не движется. Суть его раскрывает решение арбитражного суда: дизтопливо «Нефтебазы» было незаконно слито по распоряжению Зобнева, и его надо вернуть. Но бизнесмен утверждает, что теперь не имеет отношения к делу, топливо вернуть не готов, а на слова поставщиков «тогда мы обратимся в СМИ» отвечает: «Да хоть к Папе римскому».

Деловая операция

До 27 апреля 2021 года учредитель компании «Нефтебаза» Андрей Филипов ничего не слышал о бизнесмене Сергее Зобневе. Сейчас ему приходится вспоминать о нем каждый день. Хотя еще утром того дня ничто не предвещало скандала.

«Незадолго до этого к нам обратился предприниматель Алексей Кударь. Точнее — человек, который им представился. Он сказал, что намерен купить 29 тыс. литров дизтоплива „евро“ по предоплате», — рассказывает Филипов.

Покупателя заранее «пробили» по базе: и ИП такой есть, и имущество у него имеется, и налоги он платит. К тому же от него пришла платежка — по всему выходило, что деньги за топливо уже перечислены. Договор с предпринимателем подписали по «электронке», а наутро в Рубцовск отправили бензовоз.

В результате этой обычной, казалось бы, деловой операции компания «Нефтебаза» потеряла 29.15 тыс. литров топлива, или 1,35 млн рублей. И теперь пытается добиться наказания причастных к пропаже.

Бензовоз. altapress.ru

Был заблокирован сотрудниками

Вообще-то, неладное барнаульские поставщики заподозрили уже тогда, когда бензовоз еще не доехал до Рубцовска: деньги за топливо на счет так и не поступили. Покупатель объяснил по телефону: он что-то напутал, деньги вернулись — и вот сейчас вышлет другую платежку, правильную.

«Мы предупредили водителя: приедешь на место — ни в коем случае не сливайся, пока не придут деньги. Бензовоз приходит в Рубцовск на нефтебазу по указанному в договоре адресу. Но денег на счету мы так и не увидели», — продолжает Андрей Филипов.

Более того, приехав на место, водитель не обнаруживает ни Кударя, с которым заключен договор, ни его представителя. В такой ситуации водителю командуют: возвращайся в Барнаул. В тот момент история еще могла закончиться с минимальными потерями. Однако события развивались иначе.

Из определения арбитражного суда:

«Водитель Ярцев Евгений Анатольевич был заблокирован сотрудниками нефтебазы».

«Сольем независимо от твоей воли»

А дальше случилось то, с чем Андрей Филипов, по его словам, не встречался ни разу за 20 лет ведения бизнеса. Дело было так.

На территории нефтебазы находился Сергей Зобнев — в Рубцовске это известный бизнесмен, много лет занимавшийся нефтепродуктами. Он представился замдиректора фирмы «Торгсервис» (позже стало известно, что эта фирма арендовала на нефтебазе склады).

А затем Зобнев заявил: это топливо принадлежит ему — фирма купила его у некоего ИП Цалко. Хотя транспортные накладные на топливо однозначно указывали, кто тут продавец, а кто — покупатель, и случайно перепутать машины было невозможно при всем желании.

Тем не менее, Зобнев распорядился слить топливо — вот как об этом написано в решении Арбитражного суда Алтайского края.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Из определения арбитражного суда:

«К нему (водителю — Прим. Altapress.ru) подошли неизвестные ему лица, представились сотрудниками нефтебазы и сказали, что сейчас по указанию Зобнева С. В. будут принудительно сливать топливо с автоцистерны. Он стал возражать, на что ему было сказано, что топливо будет слито независимо от его воли. Неизвестные лица предупредили его, что в случае, если он будет противодействовать принудительному сливу, то они применят в отношении него силу».

Взяли сохранную расписку

И вот к заблокированному бензовозу подгоняют тягач, в него насосом перекачивают дизтопливо, которое затем сливают в резервуар на нефтебазе. Барнаульские поставщики вызывают к месту событий полицию. Сотрудники приезжают, но, по словам Филипова, в ситуацию не вмешиваются.

Полиция. vk.com/mvd22

«Мы звоним и в ГУВД, просим — вы сделайте хоть что-то, нашему водителю угрожают расправой, машину заблокировали, какие-то люди сливают наше топливо, это самоуправство. Пока я здесь людей собрал, пока туда доехал — бензовоз слит», — говорит Андрей Филипов.

Единственное, что смогли взять барнаульские бизнесмены у Сергея Зобнева — это сохранную расписку, которая в дальнейшем фигурировала и в арбитраже.

Своей рукой рубцовский бизнесмен написал, что груз принял, топливо купила фирма «Торгсервис» у ИП Цалко. И он обязуется сохранить его до конца доследственной проверки и судебного разбирательства. Хранится оно в резервуаре № 10 на территории нефтебазы (копия расписки есть в редакции).

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Решение суда не исполняется

Два месяца спустя, 22 июня, рубцовская полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 330 УК РФ — самоуправство. Ни обвиняемых, ни даже подозреваемых в нем пока нет. Но Филипов говорит, что и этого добились «кое-кое-как».

«Нам неоднократно отказывали в возбуждении дела. А потом в деле не раз менялись следователи, его приостанавливали, прокурор это отменял. Мы просили провести очную ставку — почти ничего не сделано с апреля по сегодняшний день. Недавно расследование снова приостановили, так как Зобнев якобы уехал в командировку», — объяснил собеседник.

Он предполагает, что на ход расследования, возможно, влияют родственные связи Сергея Зобнева: его брат — Виктор Зобнев, сенатор от Алтайского края. В конце декабря Филипов обратился в краевую прокуратуру, где, по его словам, пообещали проконтролировать ход предварительного следствия.

Бензовоз , выехавший из Барнаула в Рубцовск. Скан видеозаписи инцидента. Слив топлива на нефтебазе в Рубцовске. Скан видеозаписи инцидента. Слив топлива на нефтебазе в Рубцовске. Скан видеозаписи инцидента.

«Полиция волокитит расследование»

Надо сказать, что в ходе арбитражного разбирательства всплыли и другие обстоятельства, которые могли бы заинтересовать полицию.

К примеру, реальный Алексей Кударь заявил на суде: топливо он не покупал, переговоры с «Нефтебазой» не вел, договор ни с барнаульцами, ни с рубцовчанами не заключал.

Другой предприниматель — Алексей Цалко, у которого, по утверждению Зобнева, куплено слитое топливо, сказал примерно то же: договор поставки с рубцовской фирмой не заключал, денег от нее за солярку не получал, а подписи и печати в договоре… ему не принадлежат.

«Арбитражным судом установлено: дизтопливо наше. Мы доказали, что никаких договорных отношений с фирмой „Торгсервис“ не имели. В ее владении оно находится без каких-либо оснований и фирма должна его вернуть. Решение суда не обжаловано. Но оно не исполняется, а полиция волокитит расследование уголовного дела», — считает Филипов.

Суд. Правосудие. СС0

«Прошу не позорить мое честное имя»

А уже после решения краевого арбитража, вынесенного 5 октября, директор «Нефтебазы» Константин Беспалов созвонился с Сергеем Зобневым и спросил, готов ли он вернуть топливо.

Зобнев в ответ предлагает забирать топливо с помощью приставов. Однако на вопрос: «Вы потенциально готовы нам его отдать с приставами?», отвечает: «Нет, не готов вам потенциально его отдавать. Мы за него заплатили, товар наш» (разговор был записан, запись предоставлена редакции).

— То есть решение суда для вас, собственно говоря, ни о чем не говорит? — интересуется у собеседника Беспалов. — Не является основанием, — отвечает тот. — Не является основанием? Понял. Ну, Сергей Викторович, подскажите, если мы и дальше будем обращаться в СМИ и на телевидение в связи с этой ситуацией… — Да ради бога, обращайтесь хоть куда. Хоть к Папе римскому. Я там вообще не причастен к этому делу по большому счету. Я был замдиректора этого предприятия, я уже выбыл оттуда. Там есть директор предприятия, так что все претензии к нему. И прошу мое честное имя не позорить.

Мужчина с телефоном. СС0

«А отвечать будет директор-пенсионер»

Впрочем, и на этом «необыкновенные приключения» со слитым дизтопливом не закончилась. После разговора про Папу римского Сергей Зобнев сам перезванивает Константину Беспалову (эта запись также есть в редакции).

И в ходе уже новой беседы он предлагает вариант: уступить барнаульским бизнесменам предприятие, на котором нет товара, но зато есть долги контрагентов — 732 тыс. рублей.

«Предприятие свободно на данный момент, если хотите, я вам могу его переоформить на вашего человека и отдать его. Чтобы не замудряться. Дебиторка есть. Можете попробовать получить. Получите — значит, получите. Предприятие мертвое. Стоит в отстое», — объясняет Зобнев.

Он откровенно заявляет Беспалову, что директор этой фирмы пенсионер, взять с него что-либо кроме пенсии трудно. Беспалов интересуется, куда все-таки делось топливо. Собеседник объясняет: «Я его просто продал, да и все. Продал его я, а отвечать будет Мелихов (Юрий Мелихов — директор „Торгсервиса“. — Прим. Altapress.ru)».

Письмо. pixabay.com.

«Пишите , но буду на вас жаловаться»

Надо сказать, что корреспондент altapress.ru тоже позвонил по этому же телефону — чтобы удостовериться, что разговор был именно с этим конкретным лицом и услышать его мнение.

«Это Сергей Викторович Зобнев»? — «Да», — ответил собеседник. На просьбу изложить свою версию инцидента с дизтопливом «Нефтебазы», он отозвался: «А причем тут я»?

По его словам, в решении суда фигурирует фирма (а не лично он), с ней и надо вести дела. Он не стал отрицать, что написал сохранную расписку о приеме дизтоплива, но объяснил, что в этой фирме давно не работает. К тому же дело это давнее, события произошли восемь месяцев назад.

Зобнев в разговоре с altapress.ru тоже сказал: «Пишите хоть Папе римскому». Одновременно он предупредил: если мы (altapress.ru) что-либо напишем, он будет жаловаться. И, кстати, он подтвердил, что Виктор Зобнев — его брат.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

«Представляете , какой беспредел?»

Altapress.ru поинтересовался у Андрея Филипова, почему он не попробует уладить ситуацию при посредничестве сенатора — в конце концов, компании же нужно вернуть или деньги, или дизтопливо.

Тот ответил, что не хочет решать проблему кулуарно. Но и дарить 1,5 млн рублей рубцовскому бизнесмену тоже не намерен.

Сейчас он добивается возбуждения еще одного уголовного дела — но уже по факту растраты, основываясь на диктофонной записи. В будущем это позволит взыскать деньги лично с Зобнева.