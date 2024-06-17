Компания «Балтика» и Алтайский центр прикладной биотехнологии базе АлтГУ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщают пресс-службы университета и компании . Ученые будут выращивать и поставлять напрямую фермерам-партнерам «Балтики» хмель, из которого будут варить пиво. Рассказываем, как происходит взаимодействие и какие перспективы у направления.

Зачем это делать

Причина активизации направления — обострившаяся потребность ввиду санкций. Из-за них российские пивоваренные компании испытывают проблемы с хмелепродуктами. Но проблемы эти решаемы. Очевидный путь — возродить плантации хмеля. На Алтае этим занимаются в том числе.

В стране ощущается острая нехватка как в посадочном материале, так и в совершенстве технологий его производства. Ученые Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ уже имеют опыт работы с хмелем. У них есть патент на технологию клонирования растения, и оборудование у команды — новейшее.

В лаборатории по выращиванию хмеля на базе АлтГУ. asu.ru В лаборатории по выращиванию хмеля на базе АлтГУ. asu.ru

Ранее директор Алтайского центра прикладной биотехнологии АлтГУ Ольга Мироненко рассказала altapress.ru, что, на самом деле, в советское время это направление в России развивалось вполне неплохо. Под хмелем в стране было занято более 6 тыс. га. Однако с распадом СССР плантации пришли в упадок. Их не удалось сохранить, поскольку сельхозпредприятия не смогли потянуть такую затратную и трудоемкую отрасль.

Дело в том, что в хмель нужно очень много вкладываться. Полноценно плодоносить он начинает только через 3-4 года после посадки, и весь этот период в него нужно вкладывать труд, время и деньги — без какой-либо прибыли. Также необходимы посадочный материал и квалифицированные кадры, которые долгое время в России не готовились.

Каков вклад ученых

В производстве нового посадочного материала хмеля ученые АлтГУ применяют технологию микроклонального размножения — это когда материал выращивается in vitro, то есть в лабораторных условиях, с применением биотехнологических разработок.

Хмель выращенный в лабораторных условиях Предоставлено Алтайским центром прикладной биотехнологии

После растения доращиваются на гидропонной установке и пересаживаются в грунт в помещении. И только затем его высаживают на открытые участки.

Работа ведется совместно с учеными Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства и при участии экспертов аграрной программы компании «Балтика».

«Благодаря этой технологии мы в короткие сроки предоставим хмелеводам новый посадочный материал и поможем возродить плантации хмеля, устойчивого к заболеваниям и способного созревать в климатических условиях Алтая и Чувашии, — рассказал Игорь Матвеев, ведущий эксперт по технологии компании "Балтика"».

В лаборатории по выращиванию хмеля на базе АлтГУ. asu.ru

«Балтика» предоставила ученым четыре сорта хмеля — образцы, которые исследователи начали вводить в стерильную культуру in vitro. В дальнейшем специалистами будут подобраны протоколы размножения данных сортов и подготовлена партия посадочного материала для доращивания в тепличных условиях.

«Преимущества микроклонального размножения в том, что из ограниченного количества маточных растений можно получить большой объем посадочного материала, — объяснила Ольга Мироненко. — Материал этот более здоровый, чем саженцы, полученные из черенков с плантации. Методы биотехнологии позволяют оздоравливать образцы в случае обнаружения вирусов или вироидов. Кроме того, в условиях лаборатории мы можем получать саженцы круглый год».

Плантации с хмелем Предоставлено Алтайским центром прикладной биотехнологии

У «Балтики» уже есть пашни на Алтае. Компания намерена создать собственные плантации хмеля. Так, в Республике Алтай компания работает с хмелеводческим хозяйством в селе Верх-Карагуж Майминского района. Из заложенных 23 га хмельников плодоносящими являются 11 га, здесь выращиваются сорта «Магнум», «Подвязный», «Флагман», «Брянский» и «Смолистый».

Во что это вырастет

Ольга Мироненко также подчеркнула, что спрос на хмель в России из-за санкций действительно очень высокий. Согласно прогнозам Минсельхоза России, площадь хмельников к 2028 году вырастет более чем в три раза.

Также «Балтика» сейчас в поиске партнеров, готовых заниматься этой отраслью. И территории двух Алтаев — очень перспективные площадки. В предгорных районах благоприятный климат для выращивания этой культуры: здесь достаточно солнца, влаги, плодородная почва. В этом плане наш регион даже в более выгодном положении, чем Краснодар – там для хмеля слишком жарко.

«С алтайскими пивоварами каких-либо переговоров пока не было, но уверена, они также испытывают острый дефицит сырья, — отметила Ольга Мироненко. — Поэтому сказать что-то конкретное пока не могу, но если возникнет интерес, будем стараться максимально помочь нашим компаниям. Вопрос в том, что между наукой и производителями напитков должно быть еще одно звено, еще одно направление, которое нужно срочно развивать — питомниководство хмеля. Оно нужно, чтобы обеспечить растущие потребности аграрного сектора в посадочном материале хмеля».

Пиво. unsplash.com

Ученый добавила, что все свойства хмеля, на самом деле, серьезно недооценены. В его составе несколько десятков биологически активных веществ, имеющих фармакологическую и лекарственную ценность.

«В последние годы вышло множество зарубежных научных публикаций о возможностях использования этого уникального растения в противомикробных и успокаивающих препаратах, лечении рака, метаболического синдрома, женских заболеваний, а также в разработке консервантов и ароматизаторов, — перечислила Ольга Мироненко. — Для нас это пока далекая, но вполне реальная перспектива. Первоочередная же задача —восстановить то, что имели ранее, и заложить основу для развития отрасли».

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