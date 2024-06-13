«Зарождение или второе рождение». Как алтайские ученые помогают восстанавливать хмелеводство в России

Тема импортозамещения затронула все сферы экономики России. Не обошла она стороной и пивоваров, которые из-за введения санкций испытывают острый дефицит сырья для изготовления пенных напитков. Как было озвучено на Петербуржском экономическом форуме, в котором принимала участие министр сельского хозяйства страны Оксана Лут, государство готово поддержать хмелеводство в России. Перспективными площадками для развития отрасли могут стать территории двух Алтаев. Об этом мы поговорили с директором Алтайского центра прикладной биотехнологии Алтайского государственного университета Ольгой Мироненко.

В выгодном положении

- Ольга Николаевна, посмотрев пробирки и колбочки, в которых вы взращиваете растения, у меня уже родился заголовок будущего материала: «Хмелеводство в зародыше». Как вам идея?

– С ней я, пожалуй, не соглашусь. Больше подойдет – втрое рождение хмелеводства на Алтае. Во времена СССР это направление у нас развивалось достаточно хорошо. Под хмелем в стране было занято более 6 тысяч гектаров. Но, увы, с распадом Союза плантации пришли в упадок. Их не удалось сохранить. Сельхозпредприятия не смогли потянуть такую затратную и трудоемкую отрасль.

К тому же в Россию зашли крупные иностранные пивоваренные компании, которые использовали в производстве импортное сырье под свои технологии, а наши хмелеводы остались без рынка сбыта. Возродить то, что утратили очень проблематично. Это требует серьезных финансовых вложений, временных затрат.

Хмель – травянистая лиана, с многолетней подземной частью, которую выращивают на плантациях с высокими шпалерами до 15 лет на одном месте. Он начинает полноценно плодоносить только через 3-4 года после посадки и весь этот период в него нужно вкладывать, не получая экономической отдачи. К тому же необходимы посадочный материал и квалифицированные кадры, которые долгое время в России не готовились.

- Теперь мне кажется, что возрождение хмелеводства вообще из мира утопии?

- Как говорится, есть спрос, будет и предложение. А спрос на хмель в России из-за санкций действительно очень высокий. По оценкам Минсельхоза России площадь хмельников к 2028 году вырастет более чем в три раза. Как вы знаете, компания «Балтика» намерена создать собственные плантации хмеля. Под эти цели они уже приобрели пашни.

Также предприятие ищет партеров, готовых заниматься этой отраслью. И территории двух Алтаев очень перспективные площадки. В предгорных районах благоприятный климат для выращивания этой культуры: здесь достаточно солнца, влаги, плодородная почва. В этом плане мы даже в более выгодном положении, чем Краснодар, где слишком жарко для хмеля.

Выездная экспедиция ученых Центра Предоставлено Алтайским центром прикладной биотехнологии

Из колбочек на плантацию

- И серьезный плюс научный потенциал. Расскажите, как Алтайский центр биотехнологий включился в проект хмелеводства?

– Три года назад, когда стали возникать первые звоночки, что появятся проблемы с поставками хмеля из-за рубежа, к нам обратился Чарышский сельскохозяйственный потребительский кооператив имени академика С.Н. Хабарова с просьбой отработать технологию клонирования этого растения. Так возник интерес. Культура была для нас совершенно незнакомая, да и подсказать было некому – в стране никто не работал в этой области с хмелем. Благодаря поддержке партнеров и гранту Правительства Алтайского края в области биотехнологий приступили к этой работе.

Так началось создание коллекции хмеля in vitro (в стекле). Институт получил патент на технологию клонального микроразмножения, первые опытные партии посадочного материала. В 2023 году исследования поддержал Российский научный фонд в рамках междисциплинарного проекта «Генетические ресурсы дикорастущего и культивируемого хмеля (Humulus lupulus L.): скрининг, сохранение, использование в селекции».

- В чем заключалась работа в рамках этого проекта?

Совместно с Чувашским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, на базе которого еще со времен СССР сохранилась полевая коллекция хмеля, насчитывающая 250 сортов, мы проводим исследования как в лабораториях, так и на плантациях в Чувашии.

Для изучения дикорастущего хмеля выезжаем в экспедиции. В прошлом году объехали Республику Алтай, Алтайский край, нашли немало интересных образцов, перспективных для селекции. В этом году в планах другие регионы Юга Западной Сибири: Омская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области.

Актуальный вопрос, на который мы стараемся ответить – это распространение хмеля, его ареал и разнообразие. Дело в том, что переселенцы приезжая в Сибирь везли его с собой, вероятно используя в качестве дрожжей в хлебопечении, приготовлении домашних напитков. Все это, конечно, любопытные факты, но основная цель – создать перспективные для пивоваров сорта, ведь хмель в зависимости от различных факторов может отличаться по составу, запаху, размеру «шишек» и другим параметрам. Собранные в экспедициях образцы мы передали чувашским коллегам в НИИСХ, которые высадили их на экспериментальных плантациях.

Плантации с хмелем Предоставлено Алтайским центром прикладной биотехнологии

Оптимизм присутствует

- Кроме «Балтики» есть еще пивовары, которые проявляют интерес к отечественному хмелю? Может быть наши алтайские?

- С алтайскими пивоварами каких-либо переговоров пока не было, но уверена, они также испытывают острый дефицит сырья. Поэтому сказать что-то конкретное пока не могу, но если возникнет интерес, будем стараться максимально помочь нашим компаниям. Вопрос в том, что между наукой и производителями напитков должно быть еще одно звено, еще одно направление, которое нужно срочно развивать – питомниководство хмеля, чтобы обеспечить растущие потребности аграрного сектора в посадочном материале хмеля.

- Давайте вернемся к кадрам. Лично мне кажется, что даже при должной финансовой поддержке со стороны инвесторов и государства, именно их нехватка может стать камнем преткновения. Вы так не считаете?

- Кадры всегда ключевой элемент любого направления. Конечно, существуют трудности с подбором персонала для работы на самих плантациях, как и в целом для всей сельскохозяйственной отрасли и ее нужно решать комплексно, в том числе популяризируя сельскохозяйственные профессии.

Со своей стороны АлтГУ способен подготовить кадровый научный потенциал для отрасли. Наши студенты уже активно принимают участие в производственных практиках, пишут дипломные работы на эту тему. В Чувашского государственном аграрном университете остались опытные хмелеводы, которые трудятся в этой сфере еще с советских времен. Они проводят обучающие семинары, делятся опытом, знаниями, технологиями выращивания.

Наш Алтайский центр прикладной биотехнологии накопил опыт по технологии клонирования хмеля, оздоровления растений, получению посадочного материала.

Хмель выращенный в лабораторных условиях Предоставлено Алтайским центром прикладной биотехнологии

- В АПК кадровый голод частично удается закрыть внедрением высокопроизводительных технологий. Есть ли таковые в хмелеводстве?

- Если посмотреть по хмелеводческим хозяйствам России уровень техвооружения разный. Но в целом пока много ручного труда, поэтому пока это одна из самых трудоемких отраслей растениеводства.

- И все же вы лично с оптимизмом смотрите на развитие хмелеводства в России и на Алтае в частности?

- Любое дело, вокруг которого объединяются наши люди в трудные времена, идет в гору. И в этом направлении оптимизм, безусловно, присутствует. Есть и первый показательный результат, который его подкрепляет. В Республике Алтай в прошлом году на плантациях компании «Магнум» собрали и передали на переработку первый урожай хмеля. На этикетке напитка указано, что он произведен из хмеля, выращенного на Алтае.

Да, процесс восстановления хмелеводства не быстрый, затратный, трудоемкий. Но, как я уже говорила, есть спрос, есть интерес со стороны сельскохозяйственного сектора, есть интерес государства, и господдержка производителей, надеюсь, будет увеличиваться. Ну и наше научное сообщество готово внести свой весомый вклад в это перспективное направление.

- Помимо пивоваров кто еще может быть заинтересован в увеличении объемов отечественного хмеля?

- Свойства хмеля на самом деле серьезно недооценены. В его составе несколько десятков биологически активных веществ, имеющих фармакологическую и лекарственную ценность.

В последние годы вышло множество зарубежных научных публикаций о возможностях использования этого уникального растения в противомикробных и успокаивающих препаратах, лечении рака, метаболического синдрома, женских заболеваний, а также в разработке консервантов и ароматизаторов. Для нас это пока далекая, но вполне реальная перспектива. Первоочередная же задача восстановить то, что имели ранее и заложить основу для развития отрасли.

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