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Экономика

Платежная система без аналога. Что такое SWIFT и могут ли банки отключить от нее россиян в 2021 году

Платежная система SWIFT продолжает действовать в России. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, работа над банковским замещением будет долгой.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0
1 Что такое SWIFT?

SWIFT — это единая международная система, в которой банки всего мира обмениваются информацией о данных и платежах. К ней подключены больше 11 тысяч крупных компаний. Штаб-квартира СВИФТ находится в Бельгии.

Работает кодификатор так: если банку нужно отправить платеж или подтверждение другому банку, он подготавливает сообщение, шифрует его по специальной схеме и отправляет его «контрагенту». Тот, в свою очередь, расшифровывает полученный документ и применяет его.

2 У международной «платежки» будет отечественная замена?

Биричевский утверждает, что полностью аналогичная банковская система для России находится в разработке и нет цели завершить ее скорее.

Банковские карты.
Банковские карты.
Михаил Хаустов
3 Отключат ли Россию от SWIFT из-за западных санкций?

«России в ближайшие годы отключение не грозит», — отметил Биричевский. В том числе страну не лишат системы из-за санкций Запада. Гипотетическое отключение — мера не рыночная, а политическая, и к ней никто не готов, рассказал эксперт в интервью РИА Новости.

4 Что будет, если страну все-таки отключат?

«В Банке России не видят рисков отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Даже если это случится, внутрироссийский трафик можно будет перевести на уже имеющуюся отечественную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС)», — цитирует Фонтанка первого зампреда Центробанка Ольгу Скоробогатову.

Отметим, что при переходе не пострадают физические лица. Расчеты по картам через СВИФТ не проходят — система, скорее затронет организации и трансграничные платежи.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0
5 Кто предлагал «отобрать» SWIFT у России?

В начале августа отключение предложил произвести профессор Королевского колледжа Лондона Максимилиан Терхалле. Как сообщает Lenta.ru, он заявил, что такие меры сдержат Россию от политической агрессии.

Напомним, недавно в России предложили приватизировать карты национальную платежную систему и карты «Мир». Инициативу рассматривают в Минфине.

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