Платежная система без аналога. Что такое SWIFT и могут ли банки отключить от нее россиян в 2021 году

1 Что такое SWIFT?

SWIFT — это единая международная система, в которой банки всего мира обмениваются информацией о данных и платежах. К ней подключены больше 11 тысяч крупных компаний. Штаб-квартира СВИФТ находится в Бельгии.

Работает кодификатор так: если банку нужно отправить платеж или подтверждение другому банку, он подготавливает сообщение, шифрует его по специальной схеме и отправляет его «контрагенту». Тот, в свою очередь, расшифровывает полученный документ и применяет его.