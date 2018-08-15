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По бюджету РФ ударит изъятие «сверхдоходов» у золотодобытчиков

Изъятие «сверхдоходов» у золотодобывающих компаний способно привести к ежегодным потерям федерального бюджета в 79 миллиардов рублей, заявил глава Союза золотодобытчиков России Сергей Кашуба.

Добыча россыпного золота на Алтайском прииске.
Добыча россыпного золота на Алтайском прииске.
regionalcenter2.ru

Повышение налоговой нагрузки на компании отрасли может привести к целому ряду негативных последствий. Речь идет о срыве инвестиционных программ, падении уровня добычи, прибыли и, вследствие этого, поступивших в бюджет налогов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кашубы к Минпромторгу. Особенно явно негативный эффект проявится после 2025 года, считает он.

На фоне внешних санкций недостача налогов в бюджет составит 21 млрд рублей в год. Еще 58 млрд добавятся к этой сумме за счет того, что Центробанк будет закупать меньше золота для своих резервов, пишет золотодобытчик. Однако именно этот металл может стать необходимым для расчетов по внешнеторговым контрактам при условиях валютных ограничений.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупных металлургических, химических и добывающих компаний сверхдоходы на 513 млрд рублей, чтобы обеспечить выполнение майского указа Владимира Путина. После этого акции компаний рухнули. Российский союз промышленников и предпринимателей направил президенту жалобу в связи с идеей Белоусова, а у владельцев упомянутых им компаний эта инициатива вызвала негативную реакцию.

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