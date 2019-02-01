В России продукты подорожали в четыре раза больше, чем в Европе

Больше всего в России подорожали мясо и мясные продукты (+7,8%). В Евросоюзе больше всего выросли в цене овощи — на 7,3%.
В 2017 году в Евросоюзе цены выросли на 2,6% против 0,7% роста в России, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что в январе 2019 года в России значительно выросли цены на курицу. По данным Министерства сельского хозяйства России, в первом месяце нового года средняя цена равняется 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8% превышает показатели прошлого года.
Вместе с оптом произошло и повышение средней потребительской цены. За год оно составило 22,4%. Таким образом, на 14 января она составила 152,71 рубля за килограмм.
Минсельхоз заявил и о росте цен на говядину и свинину, но тут повышение потребительских цен стало не таким значительным (3,4% и 8% соответственно).