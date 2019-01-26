Новый владелец «Алтайского броллера» рассказал, почему в России резко подорожало куриное мясо

В январе 2019 года в России значительно выросли цены на курицу. По данным Министерства сельского хозяйства России, в первом месяце нового года средняя цена равняется 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8% превышает показатели прошлого года, пишет РИА Новости.