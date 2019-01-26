Новый владелец «Алтайского броллера» рассказал, почему в России резко подорожало куриное мясо

Вместе с оптом произошло и повышение средней потребительской цены. За год оно составило 22,4%. Таким образом, на 14 января она составила 152,71 рубля за килограмм.
Минсельхоз заявил и о росте цен на говядину и свинину, но тут повышение потребительских цен стало не таким значительным (3,4% и 8% соответственно).
Отчего выросла цена на кур
Это явление прокомментировал Сергей Михайловгенеральный директор группы «Черкизово», купившей не так давно «Алтайский бройлер». Глава одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов заявил, что стоимость курицы выросла, в том числе, и из-за курса доллара. По словам предпринимателя, стоимость мяса птицы складывается из компонентов, которые зависят от курсов валют:
Рост цен на аминокислоты, премиксы, соевый шрот сказался на стоимости конечной продукции. Наблюдается корреляция роста валютного курса и стоимости продукции.
Гендиректор «Черкизово» также отметил, что на рост цен повлияла низкая ценовая база на мясо птицы в 2018 году.
«Стоимость в прошлом году была неадекватна рынку», — добавил Михаилов.