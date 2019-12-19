Чемпиона народного голосования в конкурсе «Менеджер года-2019» выбрали читатели Altapress.ru

Голосование длилось на сайте Altapress.ru ровно семь дней. Награждение народного любимца состоялось 18 декабря во время праздничной церемонии «Менеджер года-2019», организованной издательским домом «Алтапресс».
Год назад победителем народного голосования стал Александр Тайчер (ИСК «Алгоритм»), он набрал 47% голосов. А ранее такие премии вручались предпринимателям Сергею Прибу («Алтайкрайэнерго»), Александру Терновому («Алтайские закрома»), Альберту Луневу (СПТК) и Александру Поддубному (автосалон «АНТ»),
В 2019 году сеть ресторанов «Грильница» продолжила свое активное развитие в крае и других регионах Сибири. В настоящее время открыто 18 заведений под единым брендом, еще девять — в стадии открытия.
В этом году «Грильница» также завоевала самое большое признание — она стала «Лучшим фастфудом России» в конкурсе Минпромторга РФ. Но думается, что «Народная премия» в «Менеджере года» — не менее значимая награда для Дмитрия Иванова и его команды.
Дмитрий Иванов,
директор сети ресторанов «Грильница»:
Меня часто спрашивают, как стать номером один в своей нише. Я считаю, мы сделали революцию продукта и будем развивать его дальше. Нужно пробовать и экспериментировать, не бояться ошибок. Если вы не будете действовать, рисковать, ничего не получится. Мне страшно всегда, но без риска не будет результата.