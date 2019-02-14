Почему алтайские мясокомбинаты сокращают производства и массово увольняют людей

На мясоперерабатывающих предприятиях Алтайского края сложилось тяжелое положение. Из-за финансовых проблем они вынуждены переходить на укороченную рабочую неделю и сокращать людей. Наиболее сложная ситуация сейчас в Рубцовске. Работники местного мясокомбината рассказывают о нарушениях трудового законодательства и массовых увольнениях. По данным altapress.ru, подобные случаи происходят и на других предприятиях региона.

Что происходит в Рубцовске?

Как рассказала altapress.ru одна из бывших сотрудниц «Рубцовского мясокомбината», проблемы на прежней работе у нее начались в конце 2018 года. Сначала женщину отправили на месяц в отпуск без содержания, затем вызвали и настойчиво порекомендовали написать заявление об увольнении по собственному желанию. И это при условии, что женщине уже за 50 лет и она подпадает под статус «предпенсионеров».

«Мне в открытую сказали, лучше уйди сама, — рассказывает рубцовчанка. — Если честно, я не ожидала, что так будет. В торговой точке комбината, где я работала, в январе-феврале всегда снижались продажи, но к марту все налаживалось. Я надеялась, что увольнять нас не будут, тем более так некрасиво.

Женщина утверждает, что в собственной торговой сети руководство «Рубцовского мясокомбината» существенно проредило штат. Если раньше на магазин приходилось три сотрудника — два продавца (работали посменно) и техничка — то теперь по одному. Остальные оказались на улице.

«На продавцов взвалили все: принять товар, сделать выкладку, оформить заказы, помыть полы и обслужить покупателей, — рассказала еще одна бывшая работница магазина «РМК». — Зарплата при этом стала только меньше. За 23 дня работы я получила всего 9 тысяч рублей. А в прошлом году в этом же месяце — 17 тысяч».

Обе женщины считают, что качество продукции мясокомбината в последнее время снизилось, отсюда и спад продаж. При этом всю ответственность за возвраты руководство возлагает на продавцов.

Колбаса и мясные деликатесы в магазине. Анна Зайкова

О проблемах на «Рубцовском мясокомбинате» говорят и краевые власти.

Александр Кондыков ,

заместитель начальника Алтайпищепрома:

Работа предприятия переведена на укороченную рабочую неделю по 2−3 дня. Численность работников в сравнении с 2017 годом действительно снизилась на 22 человека, есть уволившиеся и в текущем году. Принудительных увольнений на мясокомбинате не происходит.

Однако бывшие сотрудники говорят, что их лишили работы без их желания. 10 февраля все уволенные вместе с местными коммунистами вышли на митинг в Рубцовске, который собрал около 250 человек.

У кого еще есть трудности?

Как стало известно altapress.ru, в режиме сокращенной рабочей недели уже не первый год работает и каменский мясокомбинат «Восход». На смену сотрудники выходят по три-четыре раза в неделю, в зависимости от количества заказов. Руководство в этом ничего плохого не видит. «У нас все хорошо», — сообщили на предприятии.

Тамара Бердникова,

директор каменского мясокомбината «Восход»:

Обстановка в стране тяжелая. Мяса нет, денег у людей тоже нет. Больше ничего по этому поводу сказать не могу.

Неоднозначная обстановка и на «Заринском мясоперерабатывающем заводе». В прошлом году кемеровские собственники предприятия активно переводили производство в Кузбасс, сокращая при этом персонал в Заринске.

«Каменский мясокомбинат» в разы увеличил производство детского питания Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологим

Как рассказал один из бывших работников завода, происходило это не всегда корректно. В 2018 году в трудовую инспекцию сотрудники завода направляли жалобы по поводу неправомерного урезания премий.

После того, как им пришли формальные отписки, а руководство не пошло навстречу, подавшим жалобы людям пришлось уволиться. И подобные случаи не были единичными.

По данным altapress.ru, собственники «Заринского мясоперерабатывающего завода» рассматривали варианты его продажи. В качестве потенциального покупателя назывался Константин Симонов, владелец завода «Холод» (торговая марка «Белый замок»).

На Алтае определили лучшего формовщика колбасных изделий — 2014 Олег Богданов

В итоге от покупки актива предприниматель все же отказался. Однако есть информация, что Симонов может построить в Заринске собственный мясокомбинат, сделав его резидентом местного ТОСЭРа.

Почему возникают проблемы?

Сокращение объемов производства в алтайской мясопереработке происходит в течение последних 5 лет практически по всем направлениям. По итогам 2018 году выпуск колбас уменьшился на 2%, мясных полуфабрикатов — на 4%. Хотя именно этот сегмент еще пару лет назад сами переработчики называли наиболее перспективным.

Одна из наиболее остро стоящих перед отраслью проблем — это стоимость сырья. По данным «Мясного союза Алтая», сильнее всего в 2018 году подорожало мясо птицы — на 40%. В 2019 году «рекорды» устанавливает говядина: за два прошедших месяца она прибавила в цене 15−20%.

На Алтае определили лучшего формовщика колбасных изделий — 2014 Олег Богданов

Предприятия, не способные выдержать такой темп, вынуждены снижать объемы закупаемого сырья и выпуска готовой продукции.

Так, при мощности убойного цеха в 300 голов в смену, на «Рубцовском мясокомбинате» за весь январь забили всего 100 голов.

Дмитрий Халявкин,

председатель правления «Мясного союза Алтая»:

Надеемся, что в ближайшие три недели ситуация по говядине начнет выправляться и фермеры будут активнее сдавать скот на убой. Пока же все сложно.

Есть у алтайских мясопереработчиков и проблемы со сбытом готовой продукции. Руководство того же «Рубцовского мясокомбината» еще в январе жаловалось: в сети со своей продукцией предприятие выйти не может, госконтракты не доступны. Из-за логистики торги выигрывают конкуренты, расположенные ближе к заказчикам.

По словам Дмитрия Халявкина, положение предприятий, не имеющих своей развитой сети магазинов, действительно уязвимое.

«Каменский мясокомбинат» в разы увеличил производство детского питания Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологим

«Сейчас условия по ценам диктуют торговые сети. Если производитель выпускает действительно качественную колбасу из мяса, она будет стоить около 500−600 рублей за кг. Такой продукт на полки сетевого ритейла еще надо продвинуть», — считает эксперт.

Какие есть перспективы?

Несмотря на все сложности, перспективы у алтайских предприятий все же есть, полагает Светлана Бурындина, член правления «Мясного союза Алтая». По ее словам, многие торговые сети сейчас проводят оптимизацию своих магазинов, выводя на аренду часть площадей. Размещаться на них могут в том числе и мясопереработчики в формате фермерских лавок.

Колбаса. СС0

Что касается участия в госконтрактах, то и здесь возможности есть, считает эксперт. Главное, чтобы было желание ими воспользоваться.

«В рамках «Мясного союза Алтая» к нам обратилось крупное предприятие из Крыма, которое будет обеспечивать контракты для Росгвардии. Мы разослали их предложения о сотрудничестве нашим предприятиям. Пока ни одного отклика я не получила. Вот вам и показатель», — говорит Светлана Бурындина.