21 февраля
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Экономика

Почему частные дома на берегу Оби могут пойти на снос

Частные дома в барнаульском п. Восточном могут снести, если власти решат расширить речной порт для грузоперевозок. Этот вопрос на днях обсудили в мэрии.

Речной порт Барнаула. Речной вокзал.
Речной порт Барнаула. Речной вокзал.
altapress.ru

Сейчас площадь речпорта — 16,4. Раньше он был заброшен, а технику отправляли на металлолом, рассказал изданию «Толк» замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

В 2015 порт «Восточный» реанимировали, инфраструктуру восстанавливают. Однако он оказался зажат между крупным жилым массивом с ул. Понтонный Мост и частными нежилыми объектами.

Эксперты отметили, что дома достаточно ветхие, они в любом случае станут непригодны для жилья в ближайшее время.

Андрей Федоров, вице-мэр, считает, что сегодня нет смысла в расселении. Если в дальнейшем речпорт будут расширять, то у властей есть механизмы изъятия частных земель для объектов инженерной инфраструктуры. В том числе регионального значения.

Другие эксперты отметили, что рядом есть промышленные базы, за счет которых можно увеличить порт и не сносить частный сектор. Но все зависит от конкретных перспектив.

В результате власти могут разработать проект планировки, а специалисты решат, нужна ли более просторная площадка и за счет чего ее расширять.

Ранее стало известно, уберут ли пассажирский причал в Барнауле.

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