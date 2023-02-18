Стало известно, уберут ли пассажирский причал в Барнауле

Во время заседания по зонированию и устройству территорий города разработчики представили несколько проектов по речной инфраструктуре.
Первым показали проект по обустройству зимней стоянки флота возле о. Помазкин, обсудили внешний облик будущего строения и эстетический вид правобережья зимой.
Также разработчики предложили сохранить действующую базу по ремонту судов на о. Побочень, реконструировать и расширить порт в районе п. Восточного и восстановить площадку для перевозок зерносыпучих грузов напротив элеватора.
Проектировщики предусмотрели и сохранение причалов в Затоне, где базируется барнаульский речной флот, речпорт, пассажирские суда и баржи.
Говоря про речной пассажирский причал в районе площади Баварина, выступающие отметили, что существующего причала достаточно, дополнительный не требуется.
Однако, по их словам, важно сохранить этот объект, потому что другого выхода к реке на пассажирский флот нет.
Мэрии также предложили развить сеть речных трамвайчиков с увеличением остановок в зонах отдыха. Например, возле пляжа, гребного канала, набережной и у тех, что могут появиться на правом берегу.
Ранее в барнаульском речпорте рассказали о сложностях рынка, новых подходах и сотрудничестве с Сибсоцбанком.