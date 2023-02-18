18 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, уберут ли пассажирский причал в Барнауле

В Барнауле обсудили инфраструктуру речного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Демонтаж здания Речного вокзала.
Демонтаж здания Речного вокзала.
Анна Зайкова.

Во время заседания по зонированию и устройству территорий города разработчики представили несколько проектов по речной инфраструктуре.

Первым показали проект по обустройству зимней стоянки флота возле о. Помазкин, обсудили внешний облик будущего строения и эстетический вид правобережья зимой.

Также разработчики предложили сохранить действующую базу по ремонту судов на о. Побочень, реконструировать и расширить порт в районе п. Восточного и восстановить площадку для перевозок зерносыпучих грузов напротив элеватора.

Проектировщики предусмотрели и сохранение причалов в Затоне, где базируется барнаульский речной флот, речпорт, пассажирские суда и баржи.

Говоря про речной пассажирский причал в районе площади Баварина, выступающие отметили, что существующего причала достаточно, дополнительный не требуется.

От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
От Речного вокзала в Барнауле остались только руины. Снос продолжается. 12.08.2022.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Однако, по их словам, важно сохранить этот объект, потому что другого выхода к реке на пассажирский флот нет.

Мэрии также предложили развить сеть речных трамвайчиков с увеличением остановок в зонах отдыха. Например, возле пляжа, гребного канала, набережной и у тех, что могут появиться на правом берегу.

Ранее в барнаульском речпорте рассказали о сложностях рынка, новых подходах и сотрудничестве с Сибсоцбанком.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость