Почему в России резко взлетели ставки по кредиткам

Почему увеличились реальные ставки по кредитам?
Рост ставок, уточняет издание, связан с повышение ключевой ставки Центробанка. С марта показатель вырос до 6,5% годовых.
Когда начала расти ПСК?
Эффективная процентная ставка в процентах годовых, или ПСК, включающая все платежи по долгу и кредиту, начала расти летом. С июньского минимума в 24,2% она в августе подскочила до 27,4%.
Каких пределов может достичь ПСК?
Эксперты уверены, что к концу года стоимость увеличится примерно до 35% годовых. Дальнейший рост зависит от Центробанка.
Напомним, недавно россиянам рассказали, как брать кредиты дешевле.