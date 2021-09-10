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Экономика

Почему в России резко взлетели ставки по кредиткам

Полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых и, тем самым, поднялась до максимума за последние 5 лет. Как сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс», банки повышают ставки именно по кредиткам — для заемщиков это менее заметно.

Кредит.
Кредит.
СС0

Почему увеличились реальные ставки по кредитам?

Рост ставок, уточняет издание, связан с повышение ключевой ставки Центробанка. С марта показатель вырос до 6,5% годовых.

Когда начала расти ПСК?

Эффективная процентная ставка в процентах годовых, или ПСК, включающая все платежи по долгу и кредиту, начала расти летом. С июньского минимума в 24,2% она в августе подскочила до 27,4%.

Деньги.
Деньги.
Фото из открытых источников.

Каких пределов может достичь ПСК?

Эксперты уверены, что к концу года стоимость увеличится примерно до 35% годовых. Дальнейший рост зависит от Центробанка.

Напомним, недавно россиянам рассказали, как брать кредиты дешевле.

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