Россиянам предложили увеличить свои доходы, чтобы брать кредиты дешевле

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала « Прайму », как взять кредит дешевле, чем предлагают.

Ермилова отметила, что востребованность кредитов для россиян остается на достаточно высоком уровне.

Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества.

Можно проанализировать возможности в целом по рынку и, исходя из своих данных, получить ответ, какие банки и под какие условия готовы предоставить кредит.

«Если то, для чего вы берете кредит, подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, тогда можно подробнее рассмотреть возможность участия в таких программах», — подчеркнула эксперт.

Ермилова напомнила, что застройщики и автодилеры предлагают программы с какими-либо условиями. Например, войти в программу взаимодействия между банком и застройщиком или в рамках кредита согласиться на страховку.

Эксперт заверила, что таких программ много, и участие в них позволяет хорошо сэкономить при получении выгодного займа.

Ранее россиянам рассказали, что делать и куда бежать, если мошенники повесили кредитный долг, пусть даже этот долг и дешевле, чем обычно предлагают банки.