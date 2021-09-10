10 сентября 15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Россиянам предложили увеличить свои доходы, чтобы брать кредиты дешевле

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова рассказала «Прайму», как взять кредит дешевле, чем предлагают.

Зарплата. Кошелек.
Зарплата. Кошелек.
CC0

Ермилова отметила, что востребованность кредитов для россиян остается на достаточно высоком уровне.

Как правило, лучшие условия предлагают зарплатным клиентам, людям с хорошей работой и уровнем дохода, а также обладателям хорошей кредитной истории и ликвидного имущества.

Можно проанализировать возможности в целом по рынку и, исходя из своих данных, получить ответ, какие банки и под какие условия готовы предоставить кредит.

«Если то, для чего вы берете кредит, подходит под специальную или льготную программу, например, жилье или автомобиль, тогда можно подробнее рассмотреть возможность участия в таких программах», — подчеркнула эксперт.

Ермилова напомнила, что застройщики и автодилеры предлагают программы с какими-либо условиями. Например, войти в программу взаимодействия между банком и застройщиком или в рамках кредита согласиться на страховку.

Эксперт заверила, что таких программ много, и участие в них позволяет хорошо сэкономить при получении выгодного займа.

Ранее россиянам рассказали, что делать и куда бежать, если мошенники повесили кредитный долг, пусть даже этот долг и дешевле, чем обычно предлагают банки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость