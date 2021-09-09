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Жизнь

Эксперт рассказал, что делать и куда бежать, если мошенники повесили на вас долг

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус рассказал «Прайму», что при оформленном на вас мошенниками кредите или микрозайме необходимо доказать, что вы ничего не оформляли.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

Стус отметил, что сначала необходимо выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке оформили кредит.

Возможно, займ оформили на старый украденный или потерянный паспорт — в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере.

«Еще один способ доказать, что кредит оформлялся не вами — это видеокамеры. Мошенники с вашим паспортом приходили в банк и оформляли кредит — можно на камерах банка увидеть, что это были не вы», — посоветовал эксперт.

Также важно предоставить полиции доказательства, что в этот день вы вообще находились в другом месте.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивку.

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