Эксперт рассказал, что делать и куда бежать, если мошенники повесили на вас долг

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус рассказал « Прайму », что при оформленном на вас мошенниками кредите или микрозайме необходимо доказать, что вы ничего не оформляли.

Стус отметил, что сначала необходимо выяснить, на какие паспортные данные и в каком банке оформили кредит.

Возможно, займ оформили на старый украденный или потерянный паспорт — в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере.

«Еще один способ доказать, что кредит оформлялся не вами — это видеокамеры. Мошенники с вашим паспортом приходили в банк и оформляли кредит — можно на камерах банка увидеть, что это были не вы», — посоветовал эксперт.

Также важно предоставить полиции доказательства, что в этот день вы вообще находились в другом месте.

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