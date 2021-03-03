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3 марта -10°C
Жизнь

Россиянам рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивку

Председатель коллеги Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала «Прайму» про случаи, когда клиенты российских банков получали поддельные купюры.

Фальшивая купюра.
Фальшивая купюра.
22.mvd.ru

Сулим отметила, что банкоматами сегодня пользуются практически все, и крайне мала вероятность получения сувенирной бумажки вместо реальных денег.

«Но летом 2018 года прогремело одно дело: виновный положил на карту фальшивки, а устройство их приняло. Вследствие этого незаконным способом были получены банковские средства», — напомнила адвокат.

Большинство банкоматов с тех пор заменили на более современные, но в некоторых регионах сохранились и устаревшие модели.

Поэтому, отметила Сулим, необходимо потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с устройством.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Если обнаружили фальшивку, следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера, которой оснащены все банкоматы.

«Важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть „билет банка приколов“ обратно», — предупредила эксперт.

Если фальшивку обнаружили, когда отошли от банкомата, то необходимо вернуться, зафиксировать его номер, написать заявление и ждать реакции от банка. Если ответа не последует, то обратиться в полицию или прокуратуру.

Ранее в Красноярске жестко задержали банду сбытчиков фальшивок и всех «унесли как в балете».

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