Россиянам рассказали, что делать, если банкомат выдал фальшивку

Сулим отметила, что банкоматами сегодня пользуются практически все, и крайне мала вероятность получения сувенирной бумажки вместо реальных денег.
«Но летом 2018 года прогремело одно дело: виновный положил на карту фальшивки, а устройство их приняло. Вследствие этого незаконным способом были получены банковские средства», — напомнила адвокат.
Большинство банкоматов с тех пор заменили на более современные, но в некоторых регионах сохранились и устаревшие модели.
Поэтому, отметила Сулим, необходимо потратить пару минут на проверку выданных денег рядом с устройством.
Если обнаружили фальшивку, следует позвать свидетеля и вызвать полицию. Факт выдачи поддельной купюры зафиксирует видеокамера, которой оснащены все банкоматы.
«Важно сохранять спокойствие и ни в коем случае не пытаться вернуть „билет банка приколов“ обратно», — предупредила эксперт.
Если фальшивку обнаружили, когда отошли от банкомата, то необходимо вернуться, зафиксировать его номер, написать заявление и ждать реакции от банка. Если ответа не последует, то обратиться в полицию или прокуратуру.
Ранее в Красноярске жестко задержали банду сбытчиков фальшивок и всех «унесли как в балете».