«Почта России» резко поднимет цены на доставку газет и журналов

«Почта России» намерена в 2020 году поднять на 10% тарифы на доставку печатной прессы. Цены на подписку газет и журналов могут существенно вырасти, пишет «Коммерсант».

По прогнозам экспертов, с учетом роста цен на бумагу подписка подорожает на 20%. Из-за этого произойдет падение подписных тиражей и всего рынка печатной прессы на 7−8%.

Лариса Сафонова,

начальник отдела по работе с управлением федеральной почтовой связи ИД «Свободная пресса»:

Многие издания находят выход в том, что предлагают по подписке PDF-файлы, а районные газеты ведут редакционную подписку и стараются доставлять экземпляры до читателей самостоятельно.

В 2019 году тарифы выросли на 7%, в 2018 году «Почта России» их не повышала. Всего же за последние четыре года тарифы на доставку печатной прессы выросли почти втрое, а подписные тиражи упали на 35,8%.

По словам председателя правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александра Оськина, подписные тиражи будут продолжать снижение, подписка может быть «обречена» и возможна «угроза для информационной безопасности» страны.