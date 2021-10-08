Почти $450 млн по делу о неуплате налогов США приняли от российского миллиардера

Суд в США решил принять единовременную выплату в $448 957 108 от российского бизнесмена Олега Тинькова, которого обвиняют в неуплате налогов, сообщает ТАСС.

Судья согласился до вынесения приговора принять от Тинькова эту сумму. В дальнейшем ее передадут Налоговому управлению США. Деньги бизнесмен должен передать клерку суда в виде чека или электронного или почтового перевода.

По данным Министерства юстиции США, эта сумма включена в $506 млн, которые Тиньков согласился выплатить по сделке со следствием.

В эту сумму входят налоги за 2013 год, которые не выплатил Тиньков, а также штраф за мошенничество и проценты по налогам, пишет polit.ru. Оставшаяся к выплате сумма — это налоги, которые российский бизнесмен не заплатил в другие годы.

Что произошло

В феврале 2020 года Налоговая служба США обвинила Тинькова в уклонении от уплаты налогов.

В ведомстве считают, что бизнесмен подделал налоговую декларацию, чтобы занизить свой доход за 2013 год на $1 млрд. <Он отказался от гражданства в США в том же году.>

В марте американская прокуратура выписала ордер на предварительный арест Тинькова. В тот момент он находился в Великобритании. Чтобы остаться на свободе, бизнесмен выплатил залог в 20 млн фунтов стерлингов — один из самых крупных залогов в Великобритании.

1 октября Тиньков по соглашению с Минюстом США признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений по делу о неуплате налогов.

Дипфейк

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором человек, похожий на основателя TCS Group и «Тинькофф-банка» Олега Тинькова, предлагает добавить половину к любой сумме, вложенной в «Тинькофф Инвестиции».

В TCS Group сообщили, что это фейк. Мошенники регулярно пытаются мимикрировать под «Тинькофф Инвестиции», но дипфейк основателя банка использовали впервые.