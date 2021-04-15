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Экономика

Почти 18 млн россиян живут за чертой бедности

В 2020 году 17,8 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, следует из данных Росстата.

Бедность. Просьба о помощи.
Бедность. Просьба о помощи.
Pixabay.com

То есть, 12,1% населения всей страны получают меньше 11 653 рублей (153,47 долларов, или 128,13 евро) в месяц.

«Предварительная оценка за 2020 год показывает, что число малоимущих составило 17,8 млн человек или 12,1% от всего населения страны. Это на 0,2 п. п. или на 300 тыс. человек меньше, чем аналогичный показатель за 2019 год», — указывает Росстат на позитивные изменения в количестве российских бедняков.

В России используется концепция абсолютной бедности, то есть официально бедными считаются граждане, имеющие доходы ниже установленного прожиточного минимума. Во 2-м квартале 2020 года он составил 11 468 рублей на душу населения.

Кроме абсолютной бедности, которую измеряют статистическими методами, существует бедность субъективная — это когда человек сам оценивает свое финансовое положение, пишет polit.ru.

Как правило, субъективное восприятие сильно расходится с официальными цифрами.

Сенаторы Совфеда приезжали в Алтайский край 11 марта, чтобы оценить реализацию индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития, которую разработали специально для «отстающего» в этом плане региона.

В целом все сенаторы высоко оценили эффективность работы региональных властей над реализацией индивидуальной программы.

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