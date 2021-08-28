Почти 8 млрд рублей выделило правительство на коронавирусные выплаты медикам

Правительство России выделило 7,8 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации населения от коронавируса.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Деньги пойдут на выплаты за дополнительную нагрузку медработникам, которые задействованы в вакцинации жителей, а также на оплату отпусков.

Президент России Владимир Путин распорядился выплачивать медикам дополнительные деньги за работу с ковидными больными еще 8 апреля 2020 года, вскоре после начала пандемии ковида, пишет polit.ru. Правительство перечислило на эти цели 27 млрд бюджетных рублей.

Ранее медики записали видео для иркутского губернатора: «Работаем в два раза больше, даже во внерабочее время».