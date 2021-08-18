Медики записали видео для иркутского губернатора: «Работаем в два раза больше, даже во внерабочее время»

В Иркутской области врачи и медсестры Шелеховской райбольницы записали обращение к губернатору региона Игорю Кобзеву, сообщает shelekhov-38 .

Медработники пожаловались на невыплаты надбавок за работу с ковидными пациентами, на острый дефицит кадров и вообще на «скотское отношение».

Они подчеркнули, что именно постоянное нарушение прав вынудило их записать обращение.

«К нам относятся как к быдлу. На любое конструктивное предложение по работе нам говорят, чтобы мы увольнялись», — рассказали медики.

По их словам, начальство постоянно пугает подчиненных докладными и выговорами, а также обещаниями уволить по статье.

«Из-за большой текучки кадров и нехватки специалистов, мы вынуждены работать в два раза больше, в том числе и во внерабочее время. Чтобы оформить всю необходимую документацию, работаем по 11 часов», — подчеркнула сотрудница медучреждения.

«За июль я получила 35 742 рубля, никаких выплат не увидела! Я обратилась к главному экономисту, в грубой форме мне ответили, что это достаточная зарплата, что я не имею права претендовать на стимулирующие», — рассказала врач отделения для коронавирусных пациентов.

В приемном отделении отсутствуют ставки санитарок и младшей медсестры, поэтому уборщиков служебных помещений обязали ухаживать за пациентами — мыть людей и менять им памперсы.

Старшая медсестра дневного отделения сообщила, что вакцинировать жителей отправили сотрудников, которые «не прошли обучение по вопросам применения иммунобиологических препаратов», а также не умеют проводить предвакцинальный осмотр.

Зарплата врача. medrussia.org.

«За увеличенный объем работы руководство обещало стимулирующие выплаты, но не выплачивает. Ссылается на то, что обязательной к выплате является только зарплата, равная МРОТ, а все остальные выплаты производит по своему усмотрению», — отметили в обращении.

В физиотерапевтическом отделении медсестра высшей категории со стажем более 30 лет получает 17−18 тысяч рублей на ставку.

По словам медработников, все это на фоне максимальной загруженности привело к увольнениям, в итоге на оставшийся персонал ложится нагрузка в 3−4 раза выше нормы.

Ранее красноярские медики назвали «враньем» официальную информацию, согласно которой врачи получают 94 тыс. рублей в месяц, а медсестры — 48 тысяч.