Почти на 2 млрд долларов продали сибирского леса за девять месяцев 2020 года

Экспорт лесоматериалов из Сибирского федерального округа (СФО) за 9 месяцев 2020 года составил 1,808 млрд долларов, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

При этом экспорт лесоматериалов из СФО за девять месяцев уменьшился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Также на 10,9% сократилось число компаний, которые вывозят из Сибири лесоматериалы — их осталось 750.

«Поставки на экспорт лесоматериалов необработанных, задекларированных в таможенных органах СТУ, составили 1 млн 955,2 тыс. куб. м на $190,2 млн (по сравнению с 9 месяцами 2019 года снижение в физическом объеме на 26,7%, в стоимостном объеме — на 26,1%), лесоматериалов обработанных — 12 млн 299,5 тыс. куб. м на $1 млрд 618,3 млн (уменьшение в физическом и стоимостном объемах на 6,4% и 4,9%)», — рассказали в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

Поставки необработанного леса составили 10,5% от общего стоимостного объема экспорта лесоматериалов, а обработанного — 89,5%.

Вывозили в 55 стран дальнего и ближнего зарубежья. Прежде всего в Китай — 70,6%, Японию — 8,7%, Германию — 3,8%, Египет — 1,9%, Австрию — 1,1%, Бельгию — 1%.

Только 8,7% от объема вывезли в страны СНГ — в Узбекистан (7,2%) и Таджикистан (1,1%).

Ранее в Алтайском крае нашли контрабандиста, который незаконно вывозил российский лес за границу.