Почти похороненный моторный завод в Барнауле может заняться новым производством

Об этом altapress.ru сообщили в Союзе промышленников Алтая. Если договоренности будут достигнуты, объемы поставок подобных двигателей в год могут составить порядка 14 тыс. штук.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
Также переговоры ведутся с Минским моторным заводом по созданию совместного предприятия на базе барнаульском площадке. Речь идет о выпуске двигателей высокой мощности. Подобные технологии у нашего моторного завода сохранились.
Напомним, в начале октября новый руководитель Алтайского моторостроительного завода Александр Попов встречался с губернатором Виктором Томенко.
В настоящий момент на предприятии работает порядка 180 человек. Здесь небольшими объемами продолжают выпускать двигатели под заказ. Часть продукции уходит за пределы Алтайского края, например, в Чебоксары, часть — остается внутри региона.
По словам Виктор Мещерякова, в крае ежегодно выпускается около 300 тракторов, которые оснащаются в том числе двигателями местного производства.
Виктор Мещеряков,
исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:
Когда моторный завод был в глубоком банкротстве, многие предприятия перешли на моторы ярославского производства. Сейчас с возрождением предприятия заказы к нему возвращаются. Двигателя АМЗ лучше по своим характеристикам.
Что произошло с заводом
Предприятие долгое время находилось под управлением концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), который оказался банкротом по заявлению ВЭБа — по факту задолженности почти на 100 млрд рублей.
Обанкроченными оказались и все входившие в концерн участники.
Решением вопроса несколько лет занимался Ростех. По последним данным, теперь КТЗ является аффилированной структурой Трансмашхолдинга — крупный игрок на рынке машиностроения.