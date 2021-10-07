Почти похороненный моторный завод в Барнауле может заняться новым производством

Алтайский моторостроительный завод может заняться производством двигателей для легкового транспорта. Переговоры об этом сейчас ведутся с партнерами в Казахстане.

Об этом altapress.ru сообщили в Союзе промышленников Алтая. Если договоренности будут достигнуты, объемы поставок подобных двигателей в год могут составить порядка 14 тыс. штук.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

Также переговоры ведутся с Минским моторным заводом по созданию совместного предприятия на базе барнаульском площадке. Речь идет о выпуске двигателей высокой мощности. Подобные технологии у нашего моторного завода сохранились.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Напомним, в начале октября новый руководитель Алтайского моторостроительного завода Александр Попов встречался с губернатором Виктором Томенко.

В настоящий момент на предприятии работает порядка 180 человек. Здесь небольшими объемами продолжают выпускать двигатели под заказ. Часть продукции уходит за пределы Алтайского края, например, в Чебоксары, часть — остается внутри региона.

По словам Виктор Мещерякова, в крае ежегодно выпускается около 300 тракторов, которые оснащаются в том числе двигателями местного производства.

«Алтайский моторный завод» покажет все свои двигатели за 60 лет. «Алтайский моторный завод».

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

Когда моторный завод был в глубоком банкротстве, многие предприятия перешли на моторы ярославского производства. Сейчас с возрождением предприятия заказы к нему возвращаются. Двигателя АМЗ лучше по своим характеристикам.

Что произошло с заводом

Предприятие долгое время находилось под управлением концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), который оказался банкротом по заявлению ВЭБа — по факту задолженности почти на 100 млрд рублей.

Обанкроченными оказались и все входившие в концерн участники.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

Решением вопроса несколько лет занимался Ростех. По последним данным, теперь КТЗ является аффилированной структурой Трансмашхолдинга — крупный игрок на рынке машиностроения.