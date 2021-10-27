Почти полмиллиарда рублей на закупку кислородных установок потратят в России

Такое решение было принято в рамках кампании по борьбе с COVID-19. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Контроль за использованием ассигнований в размере почти полмиллиарда рублей поручен Минпромторгу. Ведомство должно будет предоставить правительству соответствующий доклад до 1 февраля 2022 года, пишет Lenta.ru.

Распоряжение главы кабмина Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем в Алтайском крае из-за роста количества именно тяжелых пациентов в ковидных госпиталях ежедневно потребляется свыше 45 тонн кислорода, сообщает региональный минздрав. В регион ежедневно осуществляют поставки кислорода из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Мобилизованы собственные мощности в регионе — предприятия «Алтайстройдеталь» и «Алтайский Химпром».