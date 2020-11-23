Почти 20% работающих жителей Алтайского края получают меньше 15 тыс. рублей

Алтайский край занял 73 место в рейтинге российских регионов по уровню зарплат в 2020 году по версии РИА Новости.

Доля работающих жителей края, получающих зарплату меньше 15 тыс. рублей, составила 19,4%.

Тех, кто зарабатывает больше 100 тыс. рублей, оказалось 1,3%.

Республика Алтай заняла 52 место. Там 2,1% высокооплачиваемых работников и всего 7,1% получают меньше 15 тыс. рублей.

Напомним, всего в списке 85 субъектов.

В лидерах Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономный округ, а также Москва, Магаданская и Сахалинская области, где каждый пятый зарабатывает более 100 тыс. рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьирует от 23 до 56 тыс.

На 85-ом месте расположилась Республика Мордовия.

Ранее россияне назвали сумму, необходимую для достойной жизни. Большинство уверены, что нужно зарабатывать не менее 50 тыс. рублей в месяц.