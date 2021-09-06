Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Жители России готовы получать заработную плату «в конверте» и устраиваться на работу с «черной» или «серой» зарплатой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Получать зарплату «в конверте» согласны 39% россиян, столько же готовы устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой.

«Соглашаются на это в основном из-за сложностей с трудоустройством, а также по личным причинам, например, чтобы не платить алименты или „хоть бы какую-то работу по специальности найти, не до переборов“», — выяснили социологи.

Не хотят работать «в черную» 37% опрошенных — им важно иметь социальные гарантии, например, пенсию, оплачиваемые больничные и отпуска.

24% опрошенных затруднились с ответом, отметив, что им важно знать, какая будет «черная» зарплата и что конкретно необходимо делать.

«Мужчины чаще женщин соглашаются на „черную“ зарплату: 43% против 36%. Среди молодых людей до 24 лет зарплату „в конверте“ готовы получать 35%, среди респондентов старше 45 лет — уже 42%. Согласных на „черную“ или „серую“ оплату больше среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. рублей (41%)», — отметили социологи.

Они также подчеркнули, что толерантность к зарплате «в конверте» растет в кризисные периоды: в 2009 году (60%), в 2020 году в период локдауна (46%).

Опрос провели 18 августа — 2 сентября 2021 года в 407 населенных пунктах во всех округах России среди 1 600 представителей экономически активного населения старше 18 лет.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров.